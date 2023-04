Productor iquiqueño aseguró que papá de Cris MJ lo amenazó por WhatsApp

18 de Abril de 2023

Lo ocurrido con el padre de Cris MJ se suma a lo realizado por el cantante, quien en una transmisión incluso mostró un arma.

Francisco Lincheo, profesor de educación física que decidió incursionar en el mundo artístico, fue quien decidió funar a Cris MJ a raíz de un evento realizado el pasado viernes en Iquique.

En conversación con LUN, detalló que para contar con su presencia “me dijo que cobraba 30 millones más gastos. Yo tenía unos ahorros guardados. Así que me embarqué en la aventura”.

Sin embargo, nada salió como lo tenía planeado ya que “por la venta de entradas sólo había podido recaudar 9 millones de pesos. Al papá de Cris MJ le pasé todo el efectivo que tenía (17 millones). Era tal mi desesperación que en un momento me acerqué a él (cantante) para ver si me hacían una rebaja, pero me dijo que no“.

El polémico video de Cris MJ

Esto llevó a que Francisco Lincheo diera a conocer lo ocurrido a través de una publicación en Facebook que se viralizó el fin de semana. La tarde del domingo, el intérprete de “Una Noche en Medellín” respondió a la acusación mostrando un arma, lo que derivó en una investigación por parte de la Fiscalía.

Una vez que se conoció el video del cantanta urbano, el productor iquiqueño reconoció que con “mi familia y yo quedamos aterrados. Yo quedé muy mal, nunca me imaginé algo así” y como si fuera poco, no fue el único que lo amenazó, puesto que el padre de Cris MJ también lo hizo a través de WhatsApp.

“Mi abogado me dijo que no se puede exigir el pago de una deuda con amenazas. Resulta que su papá también hizo lo mismo, pero por WhatsApp“, contó.