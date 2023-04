Pamela Díaz reconoce acoso sexual de famoso deportista

24 de Abril de 2023

“Le dije ‘¿huéon, qué te creís? Algún día voy a ser más conocida que vo’. Y soy más conocida que él. Pero no lo voy a decir, en mi libro va. Es un deportista“, sentenció.

Compartir

Pamela Díaz tuvo como invitado en su programa Sin Editar a Nacho Gutiérrez, a quien le confesó la oportunidad en que fue acosada por un famoso deportista chileno.

Y es que la otrora modelo y ex conductora Secreto a voces, La noche es nuestra y Viva la pipol, indicó que el involucrado le tocó uno de sus pechos sin consentimiento.

Ante los reclamos de la La Fiera, Pamela Díaz reconoció que además le involucrado le tocó un pecho sin su consentimiento.

“A mí me besó alguien. Y me gustaba él físicamente, todo. Es conocido. Cachai que me besó. Me agarró y me dio un el beso. Él tenía frenillos y chocaba con mi boca. Le dije: ‘Amigo, no estás dando buenos besos’. Y va y me agarró el pecho“, detalló Díaz.

“Y ahí, como me besó mal y me agarró un pecho, me enojé po. Y me echó cagando. Me dijo: ‘¿Qué te haces la difícil?’. Me dio un beso y creía que era sensual, y me agarraba así la pechuga… Hueón, es que no va. No quiero, no me gustó“, agregó Pamela Díaz.

“Le dije ‘¿huéon, qué te creís? Algún día voy a ser más conocida que vo’. Y soy más conocida que él. Pero no lo voy a decir, en mi libro va. Es un deportista“, sentenció.