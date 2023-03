Rechazó tres veces el pedido de pololeo: las revelaciones de Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz

11 de Marzo de 2023

La pareja habló sobre su relación y su complejo inicio, marcado por la negativa inicial de la animadora para formalizarla.

El periodista Jean Philippe Cretton y la animadora Pamela Díaz entregaron algunas revelaciones sobre su relación, que lleva más de tres años entre altas y bajas.

En conductor del programa Podemos Hablar de Chilevisión recibió a su pareja como una invitada más del espacio, en donde hablaron de su romance y específicamente de su inicio, marcado por la negativa de ella de formalizar hacia el pololeo.

Todo surgió luego que Díaz afirmara que Cretton nunca le había pedido establecer su relación con un noviazgo oficial, algo que fue rotundamente desmentido por el ex CQC.

“Eso no es verdad, eso no es verdad. Señor juez, eso no es verdad, porque yo en tres ocasiones le he pedido pololeo. ¿Y sabes lo que me ha dicho la cónyuge? Que no“, expresó.

Las razones del rechazo de Pamela Díaz

Ante esta declaración, la “Fiera” no tuvo otra alternativa que explicar por qué no aceptó en tres oportunidades la propuesta de pololeo de Jean Phillipe.

“No, no, si está todo bien. Nos amamos, nos llevamos bien y todo. Pero él, cuando me pidió pololeo, me lo pidió de una forma que a mí no me pareció“, dijo.

El conductor se hizo cargo de la acusación de Pamela y respondió a la pregunta de José Miguel Viñuela -otro de los invitados al programa-, quien quería saber si había sido rechazado porque él estaba “borracho”.

“No, ninguna de las dos veces he estado borracho… o tres, no“, bromeó Cretton.

Tras esto el periodista mencionó que “una vez te hice algo bonito, igual no quisiste. Una vez te hice todos unos detallitos y también me dijo que no. Se lo escribí en una mesa con velita“.