Daniela Aránguiz encendió alarmas de reconciliación al publicar imagen con Jorge Valdivia

7 de Mayo de 2023

Si bien la pareja terminó su relación de 20 años en noviembre del año pasado, no han dejado de dar polémicas con sus declaraciones.

Un nuevo episodio vive la telenovela entre la ex pareja, luego de que Daniela Aránguiz publicara una antigua fotografía junto a Jorge Valdivia, la que después borró.

Según quedó consignada en esa publicación en Instagram, la imagen data del 5 de mayo de 2017, y la ex Mekano junto al ex futbolista posaron frente al espejo de un ascensor.

Esto levantó las alarmas respecto de una posible reconciliación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, sobre todo luego de que hace unas semanas ella reconociera que aún sentía cosas por el padre de sus hijos.

Sus declaraciones ocurrieron luego de confirmar el distanciamiento con Luis Mateucci, con quien se especuló que estaba iniciando un romance.

A esto se suma que la panelista de Zona de Estrellas, señaló hace unos días que “el señor Jorge Valdivia me dijo hace tres días que no tenía nada con Maite. Solo estoy comunicando lo que él me comentó”.

A su vez, para dar a entender que Jorge la sigue queriendo contó que “supuestamente, estaba saliendo con Maite. Y, para el 14 de febrero, a mí me llegó una camioneta cero kilómetro a mi casa”.