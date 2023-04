Daniela Aránguiz se sincera tras alejamiento de Luis Mateucci: “Todavía siento cosas por Jorge”

28 de Abril de 2023

Daniela Aránguiz explicó los motivos de su alejamiento con Luis Mateucci, los que tienen directa relación con Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz se refirió a la decisión de Luis Mateucci de alejarse de ella, confirmando que aún tiene sentimientos por su ex marido, Jorge Valdivia.

Desde hace días que se venía especulando de este alejamiento, sobre todo luego de que ambos se dejaran de seguir en redes sociales.

Al ser consultado al respecto, el ex chico reality aseguró que “me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex (…) Lo está esperando y yo me cansé”.

En conversación con LUN, la panelista de Zona de Estrellas admitió que “yo no me siento preparada para tener una relación con nombre, estable, con nadie y se lo dije a él en reiteradas ocasiones”.

“Estuve en una relación de 20 años”

Respecto al argentino, Daniela Aránguiz aseguró que “me encantó como amigo. Lamento mucho que él esté haciendo esto público y no pueda dejárselo para él”.

En esa misma línea, insistió en que “tengo la mejor de la buena onda con Luis” y que, sobre su situación, “yo se le dije, se lo dejé muy claro, que no podía tener la relación que él me estaba ofreciendo porque yo todavía siento cosas por Jorge“.

“Yo estuve en una relación de 20 años. Dicen que uno se demora la mitad del tiempo de lo que duró una relación en superarla, así que a mí me quedan 10 años”, cerró Daniela Aránguiz.