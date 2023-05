“Parece que tengo cáncer”: el relato de Claudia Conserva sobre el día que descubrió que estaba enferma

12 de Mayo de 2023

"Dentro de la locura me encierro en el baño y me tiré el tarot online. Pregunté si tenía cáncer, saco tres cartas y me sale ‘La respuesta es un rotundo sí’. Les juro que en ese instante me entra el llamado del doctor”, sostuvo.

TVN estrenó este jueves el primer capítulo de los tres episodios que conforman Brava, el docurreality que relata cómo Claudia Conserva enfrenta su cáncer de mama.

En el estreno, la producción mostró el día a día que vivía la animadora de Milf tras realizarse un examen de rutina, indicando que “noto que la tecnóloga me hacía muchas fotos porque hay una sombra sospechosa que quiere que vea la doctora”.

“Se me cayó el mundo en ese momento”, señaló la ex Miss 17, agregando que “escucho los pasos de la doctora, que se acerca a la puerta y decía ‘no, que no se abra la puerta’. No quería que se abriera la puerta porque no quería escuchar que tenía cáncer”.

Ante esto, la profesional le entregó los números de teléfonos de oncólogos en una servilleta, el único papel que tenía disponible.

Claudia Conserva apuntó que “no sé como manejé. De hecho, me perdí dentro de la clínica en el auto. Llegué a mi casa con la servilleta y me fui de inmediato al baño. Entonces el Pollo de lejos me gritó: ‘¿Estás bien? ¿Te fue bien?… Claudia, ¿estás bien?”.

“Me fue a ver, lo miré a los ojos, se me llenaron de lágrimas y le dije ‘parece que tengo cáncer’. Me puse a llorar, me abrazó, nos sentamos en la cama y justo teníamos que grabar nuestros programas de televisión en 15 minutos más. Me dijo ‘suspendamos todo’ y yo le dije que no puedo, que siguiéramos”, relató.

En esta línea, Claudia Conserva explicó que “mientras grabábamos, fuimos a comerciales y empecé a escribirle al primer doctor de la servilleta para conseguir la hora lo más pronto posible”.

En su encuentro con el médico, la conductora de TV+ supo que tenía un cáncer triple negativo.

Luego de esto, debió enfrentar el duro trance de comunicarle su estado a sus hijos. “El ánimo, las caras, nos delataron de inmediato, por lo que decidimos con el Pollo que supieran. Fue durísimo ver el dolor de tus hijos sufriendo por ti. El dolor de ver a tu marido con una impotencia”.