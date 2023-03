Belén Mora conversó con Anita Alvarado y repasó las críticas que recibió por su show en Viña 2023

22 de Marzo de 2023

Belén Mora repasó nuevamente lo que fue su rutina en el Festival de Viña 2023 y en qué momento de su vida se encuentra actualmente.

María Belén Mora Délano, también conocida por su nombre artístico la “Belenaza”, volvió a referirse a su criticada rutina en el Festival de Viña del Mar 2023.

En esta oportunidad, lo hizo a través de una transmisión en Instagram junto a Anita Alvarado, a quien le reconoció lo mucho que le dolieron las críticas que recibió.

“Hay personas que se creen con el derecho a ofender y que me digan sabes qué a mí no me gustó o te encuentro fome esa no es una ofensa, es una crítica de trabajo que es válida, de una persona me la hace con respeto”, comenzó señalando la ex Morandé Con Compañía.

Sin embargo, recalcó Belén Mora, “que me digan comunista cu… me ofende y yo me hago respetar, porque digo lo que pienso”.

El proceso que vive Belén Mora

Minutos más tarde, Belén Mora aseguró que actualmente está viviendo un proceso de reflexión, además de sentirse vulnerable.

“A mí me catalogan de soberbia. Para que tú sepas estoy bien, pero estoy pasando por un proceso que me siento súper vulnerable, tengo pena“, señaló la comediante.

Aún así, Belén Mora destacó que “estoy orgullosa y feliz, siento que estuve en el escenario más importante de Chile, lo pase increíble y voy a atesorar esta experiencia, aprender las lecciones que me deja esto. Tengo harto trabajo que hacer en el sentido de cuidarme más”.