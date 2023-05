VIDEO – El fraterno abrazo de Michelle Bachelet y Paulina Urrutia en velorio de Augusto Góngora

20 de Mayo de 2023

La ex presidenta llegó pasadas las once de la mañana a la Parroquia San José, para acompañar a Paulina Urrutia.

La ex presidenta Michelle Bachelet llegó la mañana de este sábado hasta la Parroquia San José, en la comuna de La Reina, para acompañar a Paulina Urrutia en el velorio de Augusto Góngora.

El periodista y cineasta falleció la tarde de este viernes a casi nueve años de haber sido diagnosticado con Alzheimer. A raíz de la noticia, es que la ex mandataria no quiso estar ausente del difícil momento que atraviesa su ex ministra de las Culturas.

Fue pasadas las once de la mañana cuando Michelle Bachelet se encontró cara a cara con Paulina Urrutia con quien conversó brevemente y, luego, le entregó un fraterno abrazo por su pérdida, lo que fue captado por las cámaras de la prensa en el lugar.

Posterior a este momento, ambas entraron de la mano al interior de la iglesia para darle el último adiós a Augusto Góngora.