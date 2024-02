Los principales momentos que marcaron la ceremonia fúnebre de Sebastián Piñera

10 de Febrero de 2024

Uno de estos momentos fue el protagonizado por el actual presidente Gabriel Boric, quien dedicó sentidas palabras a su antecesor.

Compartir

Este viernes se llevaron a cabo los funerales de Estado del ex presidente Sebastián Piñera, en una ceremonia que estuvo marcado por los simbolismos a lo largo de la jornada.

Uno de estos momentos fue el protagonizado por el actual presidente Gabriel Boric, quien dedicó sentidas palabras a su antecesor, dejando ver incluso una suerte de mea culpa por el rol jugado como oposición durante su mandato.

“Como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su Gobierno las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”, expresó el mandatario.

En esta línea, Boric destacó que Piñera “nunca jamás se restó a brindar ayuda y consejo, a pesar de las públicas diferencias que tuvimos en el pasado”.

La aparición de José Piñera

Una de las sorpresas de la misa fúnebre que se desarrolló en la Catedral Metropolitana fue la presencia de José Piñera, hermano mayor de Sebastián, y con quien tenía grandes y públicas diferencias.

El ex ministro del Trabajo de la dictadura ya se había hecho presente en la residencia de su hermano en el barrio San Damián de Las Condes para acompañar a la familia de su hermano.

“Con mi hermano José nos tenemos cariño, respeto, pero no somos cercanos. En cierta forma, es algo que está pendiente, pero las cosas son como son. Yo he hecho intentos, pero somos muy distintos”, reconoció en su momento Sebastián Piñera.

En la Catedral, el economista declaró “para que el espíritu santo difunda en la Iglesia una esperanza cada vez más firme en la victoria sobre la muerte. Roguemos al Señor“.

La confesión de Bachelet

Durante la ceremonia realizada en la sede del Congreso Nacional en Santiago, además de Boric, tomaron la palabra los ex mandatarios Eduardo Frei y Michelle Bachelet.

Fue esta última quien entregó una anécdota de Sebastián Piñera durante el estallido social y que hizo alusión a los informes sobre violaciones a los derechos humanos.

“El estallido social fue la prueba más exigente para todas las instituciones y fuerzas políticas de Chile. Como siempre, el presidente Piñera se abrió a conocer otras visiones, y hablamos muchas veces en ese periodo en que me llamaba para preguntar mi opinión o contarme que él quería hacer tal cosa y qué opinaba de eso”, indicó Bachelet.

La ex jefa de Estado recalcó que “lo importante es que el diálogo, no sólo conmigo, sino con múltiples otros actores obviamente, dio paso a la acción: fue él quien invitó a Naciones Unidas a elaborar un informe riguroso y con recomendaciones para abordar las graves violaciones a los derechos humanos. Y el resultado fue público y transparente. Eso yo creo que honra mucho, que el presidente Piñera, él

mismo, haya pedido este informe”.

La presencia de Ignacio Guerrero

El empresario Ignacio Guerrero fue uno de los sobrevivientes del fatal accidente que le costó la vida a Sebastián Piñera en Lago Ranco y no quiso estar ajeno a su despedida.

Así, fue uno de los que leyó los salmos en la Catedral Metropolitana y tras el acto, entregó declaraciones a Ex Ante, donde aseveró que siente “una tristeza infinita. Una rabia. Dime la lista de sentimientos que hay y te los digo todos. Tristeza, rabia. Una especie de soledad. Un grado de culpa porque uno dice, ¿dónde pude yo haber hecho algo distinto? ¿Por qué no lo hice? Si lo hubiese hecho, ¿qué habría pasado?”.

“Te empiezas a pasar toda esta película porque como es tan catastrófico el desenlace final, uno dice, pucha, debería haber hecho todo y no lo hice. Pero eso mismo sirve hasta cuando vaya a cruzar la calle con él, es medio tonto decir no crucemos nunca porque nos pueden chocar”, agregó.

El paso por La Moneda

Tras la salida de la Catedral Metropolitana, el cortejo fúnebre desfiló por las afueras de La Moneda, donde fue recibido por el orfeón de Carabineros y la guardia de Palacio, los que entonaron la Marcha Fúnebre.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric apareció en las afueras de La Moneda para darle el último homenaje a Sebastián Piñera, quien ya partía rumbo al Parque del Recuerdo de Huechuraba.

El homenaje de los mineros de San José

Quienes no quisieron ausentarse de los funerales del otrora mandatario fueron los mineros de San José, quienes fueron rescatados en octubre de 2010.

Luis Urzúa, jefe de turno el día del derrumbe, indicó a MegaNoticias “estamos bastante afectados por la situación. Ayer estuvimos en la guardia de honor, me quebré por esa sensación de tenerlo presente en su momento cuando él se la jugó por nosotros. Lo menos que podemos hacer nosotros es darle este tributo a él como mineros”.

“Tenemos que decirle gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que hizo en su momento”, cerró Urzúa.

La ausencia de Camila Vallejo

Una de las grandes ausentes fue la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien días atrás fue parte de la guardia de honor al féretro de Piñera en el Congreso Nacional, donde la delegación del Ejecutivo recibió una ovación.

La ministra adujo razones de salud para no estar presente, sosteniendo que “lamentablemente, por razones de salud, no podré asistir a los funerales y honores al ex presidente Sebastián Piñera, ni participar en las actividades programadas para el día. Acompaño a su familia, cercanos y colaboradores en este momento de dolor”.

Junto con ello, Camila Vallejo hizo alusión a las labores de reconstrucción tras los incendios en la Región de Valparaíso, donde fue designada como enlace del Gobierno en la zona.

“En la Región de Valparaíso, los equipos seguirán trabajando en terreno para continuar con las labores de emergencia en la zona y seguir con la ayuda a los vecinos y vecinas que más lo necesitan. Espero reincorporarme lo antes posible”.

La entrega de bandera

Los funerales de Sebastián Piñera finalizaron en el cementerio Parque del Recuerdo, donde fue despedido con tres cañonazos y la entrega de la bandera chilena que adornaba su ataúd por parte del canciller Alberto van Klaveren a la viuda Cecilia Morel.

Tras esto, se inició la ceremonia privada organizada por los familiares y amigos de Piñera en su último adiós.