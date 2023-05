Con Cathy Barriga como panelista: todos los detalles del regreso de Me Late a la TV

31 de Mayo de 2023

A siete meses de su abrupta salida de TV+, Me Late vuelve de la mano de un canal de cable y con varias novedades.

Luego de permanecer varios meses fuera de la televisión, debido a que TV+ lo sacara abruptamente de pantalla, Me Late volverá a ser emitido a contar del mes de junio en un canal de cable y con la ex alcaldesa Cathy Barriga como panelista.

Así lo dio a conocer el conductor del programa, Daniel Fuenzalida a El Mercurio, donde indicó que el programa de espectáculos regresará el próximo 24 de junio y será emitido todos los sábados a las 22:00 horas por Zona Latina.

“Para mí lo más importante es mantener el espíritu de Me Late, donde siempre lo he dicho, no hacemos farándula dura. Este es un programa de entretención y que también tiene mucho humor“, indicó el animador.

Sobre compartir el mismo canal con otro programa de farándula, el también locutor de radio señaló que “hay temas que indudablemente también vamos a abordar. Pero tenemos una pauta propia y toda la semana para estar mirando el trabajo que hacen ellos“.

Cathy Barriga como panelista

Al panel integrado por Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas y Luis Sandoval se integrarán dos mujeres, una de ellas será la actriz Antonella Ríos, quien regresará al programa después de su renuncia en 2022.

Sin embargo, la persona que generó más sorpresa fue la ex chica Mekano y ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien regresará a la televisión después de varios años.

De hecho, fue la misma modelo quien afirmó que “parte importante de haber aceptado esta propuesta nace de Daniel (Fuenzalida), con quien me he reunido en muchas oportunidades desde 2021, siempre pensando en trabajar juntos”.