Juan Pablo Queraltó recuerda el día que Piñera lo dejó abandonado a la mitad de la carretera

2 de Junio de 2023

"Estaba en medio de la nada. En una carretera a orillas del camino. Yo llamé a mi jefe y le digo, 'conseguí la entrevista, pero no sé dónde estoy'", relató.

Compartir

En el capítulo de este viernes de Podemos Hablar de CHV estará el periodista Juan Pablo Queraltó, quien contará una particular anécdota que involucró al ex presidente Sebastián Piñera.

Y es que Juan Pablo Queraltó dio cuenta de su encuentro con Piñera cuando era parte de SQP Radio, donde cubrió una conferencia de prensa del ex mandatario para preguntarle sobre la biografía de su hermano, Miguel “Negro” Piñera.

“Termina la conferencia y yo me acerco a hacerle las preguntas. Me dice: acompáñame y súbete al ascensor. Yo comienzo a preguntarle y él me respondía todo, pero faltaban preguntas que hacer, por lo que me dice: ‘súbete a mi auto'”, detalló.

En el vehículo del empresario, Juan Pablo Queraltó reconoció que “me desubiqué y me puse muy latero”, ante lo cual Sebastián Piñera le pidió a su chofer parar y agregó “el señor se baja acá”.

“Estaba en medio de la nada. En una carretera a orillas del camino. Yo llamé a mi jefe y le digo, ‘conseguí la entrevista, pero no sé dónde estoy’. Caminé y encontré un cartel que decía: salida, no sé cuánto, aeropuerto. Así que me mandan un taxi, mientras yo varado en la nada”, sentenció el periodista.