VIDEO – Juan Pablo Queraltó protagonizó bochornoso fail en Contigo en la Mañana

11 de Enero de 2023

Juan Pablo Queraltó quiso bromear con una mujer que entrevistaba, pero terminó saliendo trasquilado durante el despacho.

Juan Pablo Queraltó, periodista y animador de televisión, fue protagonista de un bochornoso chascarro durante un despacho que realizaba para Contigo en la Mañana.

El notero llegó este miércoles al balneario de El Tabo donde conversó con distintos vecinos que se le acercaron para enviar saludos o promocionar sus emprendimientos, como es de costumbre.

Todo iba bien, hasta que Juan Pablo Queraltó conversó con una mujer residente desde hace siete años en esa localidad, que quiso saludar a su esposo, Rafael Soto, que se encontraba esperándola en la casa.

En ese momento, y motivado por Julio César Rodríguez en el estudio, el periodista aprovechó de preguntarle si acaso dicho hombre no era “el caballero que no llegó anoche“.

“No, no puede“, le contestó la entrevistada, a lo que Juan Pablo Queraltó quiso seguir con la broma, pensando que el sujeto no tenía permiso para salir. “¿Y qué pasa si su marido un día llega tarde?“, le preguntó.

Fue en ese momento que el comunicador se dio cuenta del error que había cometido, puesto que la mujer le respondió que eso era imposible porque su esposo era discapacitado.

“Momento de la semana”

Juan Pablo Queraltó rápidamente se llevó la mano a su rostro, dándose cuenta del error que había cometido. Aún así, la mujer se lo tomó con humor y con unas palmadas trató de calmar al notero.

“@Televisivamente ya tiene un momento de la semana“, lanzó el periodista, mientras la mujer se despedía frente a la cámara.

Como era de esperar, el popular usuario de redes sociales logró captar este momento, viralizándolo rápidamente.