Así fue la reaparición de Mauricio Pinilla tras los problemas de salud que lo mantuvieron internado

3 de Junio de 2023

El ex futbolista y actual comentarista sufrió un cuadro severo de estrés que lo alejó de la vida pública durante las últimas semanas.

Mauricio Pinilla llevaba semanas sin compartir publicaciones en sus redes sociales. Tampoco ha tenido apariciones televisivas y menos se ha referido a las complicaciones de salud que lo mantuvieron internado por un cuadro severo de estrés.

El ex futbolista, ahora comentarista deportivo, envió un mensaje de agradecimiento al momento de subir una fotografía con uno de sus hijo durante este sábado.

“¡Tanto amor recibido en estos días me llena el alma! ¡Gracias infinitas! Nada me detiene, nada me entorpece y nada ni nadie me remplaza”, escribió el mundialista de Brasil 2014 y campeón de América en 2015.

Una de las últimas noticias vinculadas a su estado de salud había sido la presencia de su ex pareja Gissella Gallardo en la clínica donde se encontraba y el conflicto que generó en el lugar su entrada sin autorización.