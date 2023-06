“La veo brillar”: Julio César Rodríguez defiende a Diana Bolocco tras dichos de Neme

7 de Junio de 2023

Las declaraciones de Julio césar Rodríguez fueron a través de Instagram, donde publicó una foto con la animadora.

Un nuevo episodio enfrenta a los conductores de Mucho Gusto y Contigo en la Mañana, luego de que Julio César Rodríguez saliera a defender a su compañera de canal, Diana Bolocco, tras los dichos de José Antonio Neme.

Todo comenzó cuando el periodista de Mega señaló: “Yo digo las cosas y no me creen. Mira la Diana dónde está. Que ella cree que está haciendo programas, pero no. Ella está en el backstage”, haciendo referencia a su labor en The Voice.

Sin embargo, la expresión de José Antonio Neme estuvo lejos de ser con malas intenciones, sino que todo lo contrario, el animador solicitaba que le dieran más pantalla en Chilevisión a su ex compañera de trabajo.

Fue entonces que añadió, a modo de ironía: “Le dije ‘no te vayas a Chilevisión’. La tienen para puro hacer los reels mostrando los vestidos. Ella tiene que exigir su lugar, no es que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado, a la par”.

La respuesta de Julio César Rodríguez

Frente a estos comentarios, Julio César Rodríguez no tardó en defender a su compañera de trabajo, con quien conducirá el reality Gran Hermano, destacando la labor que cumplirá la animadora en este espacio.

“Acá con mi compañera Diana Bolocco, que la veo brillar más que un diamante con su tremendo talento y espontaneidad en Gran Hermano”, escribió el animador de Contigo en la Mañana en su Instagram.

“¡Trabajando duro pero felices para ustedes! Haciendo lo que más nos gusta (en un rol fundamental jajaja)”, agregó Julio César en la publicación.

“Televisión en vivo, en horario prime, cinco días de la semana! Ya viene en breve Gran Hermano”, finalizó el periodista, entregando un gran respaldo a su compañera de labores.