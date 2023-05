“Lo manejaron mis jefes”: María Elena Swett habla de la salida de Willy Semler de la teleserie de Chilevisión

19 de Mayo de 2023

Hace solo unos días, el director ejecutivo de Chilevisión confirmó la salida del actor de la producción a raíz de la acusación de abuso sexual en su contra.

Hace unos días, en una entrevista con El Mercurio, el director ejecutivo de Chilevisión, Juan Ignacio Vicente, reveló que Willy Semler no será visto en Dime Con Quién Andas, teleserie en la cual el actor interpretaría al papá del rol de María Elena Swett.

Esto se debe a que el actor fue acusado de abuso sexual por parte de su ex pareja y asistente, motivo por el que se encuentra siendo investigado.

Ante estos hechos, el actor indicó que “se han vertido una serie de imputaciones, muchas de ellas falsas, tanto sobre mi vida personal como profesional, lo que, en los hechos, ha generado un injusto juicio público y la cancelación profesional, con gran dolor para mí, mi familia y amigos”.

De esta manera la teleserie, que se encuentra en rodaje desde octubre, deberá continuar sin Willy Semler, por lo que, probablemente, deberá existir un cambio en el guión inicial por parte de la producción.

Mane Swett y salida de Willy Semler

Sobre esta situación se refirió María Elena Swett en conversación con la prensa, quien dentro de Dime Con Quién Andas trabajó de manera cercana con el actor.

“La verdad es que eso lo manejaron mis jefes a nivel de producción, pero la verdad es que nosotros los actores estamos muy acostumbrados a modificaciones de cualquier tipo, no importa lo que haya pasado (no me refiero a este caso en particular)”, indicó.

“Pero bueno eso está en manos de producción, nosotros los actores seguimos con la historia y a seguir grabando”, señaló la actriz.

En esa misma línea, María Elena Swett aseveró que la salida de Willy Semler en la teleserie es “también es parte de la historia, por lo que responder sería adelantar, y eso se va a ver reflejado. Van a ver, hay secretos que tengo que cuidar, sorpresas que van a recibir”, finalizó.