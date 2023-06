El complejo momento de Iván Núñez: ex pareja lo acusa de no ver a sus hijos desde 2019 y terminó con Thais Jordão

16 de Junio de 2023

Luego de que Thais Jordão entregara los motivos de su quiebre con Iván Núñez, la ex pareja del periodista realizó una nueva acusación en su contra.

Una compleja situación se encuentra enfrentando el periodista Iván Núñez, debido a que recientemente terminó su relación con la brasileña Thais Jordão y fue acusado por su ex esposa, Marlene de la Fuente, de no ver a sus hijos desde el 2019.

“Yo terminé con Iván“, indicó la brasileña a Tiempo X, apuntando que, entre los motivos por los cuales habría finalizado su vínculo con el periodista, se encuentra el constante escrutinio público de su relación.

“Mira, yo veo las injusticias que él pasa, yo tengo mi trabajo, mi vida, tengo a mi hijo con sus temas. Entonces, no tengo tiempo para vivir esa vida de farándula, de tele y esas cosas“, confesó.

“Estoy hasta estresada, y yo veo que Iván no se defiende de esas injusticias. Yo creo que no es tema mío, no tengo que estar entre medio de eso, no quiero estar y no voy a estar”, añadió.

“Yo tomé mis cosas y salí, con toda la dignidad del mundo, cogí apenas mis ropas y me fui”, añadió Thais Jordão.

La relación de ambos se dio a conocer en el programa Primer Plano del Pueblo, donde se aseguró que Iván Núñez sería padre por quinta vez.

Esta hecho también fue confirmada en se momento por la ex pareja del periodista, Marlene de la Fuente, quien indicó que “ha sido muy crítico, nos acabamos de enterar recién que Iván Núñez va a ser papá, obviamente con la persona por la que tuvimos los problemas del matrimonio”.

La relación entre Núñez y Jordão no dejó de verse involucrada en polémicas, pese al nacimiento de su hijo Héctor. De hecho, De la Fuente tuvo diversos cruces de palabras con la brasileña en torno a las acciones legales por la pensión de alimentos de sus cuatro hijos.

Iván Núñez, su ex y sus hijos

A pesar de los años, Marlene de la Fuente volvió a dedicarle declaraciones a la ahora ex de Iván Núñez en Sígueme y te Sigo, indicando que “la señorita Thais que haga su vida. Yo me separé el 2019 y se acabó“.

Luego de sus palabras a Thais Jordão, De la Fuente realizó nuevas acusaciones en contra del conductor de noticias. “Yo no he visto al papá de los niños desde 2019. Mis hijos, mis cuatro niños, hijos de él, no lo han visto desde 2019″.

Pese a que los panelistas quedaron sorprendidos con la declaración, la también periodista se habría referido a esta situación con anterioridad, incluso con tribunales de por medio.

Hasta el momento, Iván Núñez no se ha referido públicamente a ninguno de estos dos hechos.