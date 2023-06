El dramático momento que vivió Alison Mandel: “Me diagnosticaron VIH falsamente”

20 de Junio de 2023

Alison Mandel estuvo invitada a Buenas Noches a Todos de TVN, donde relató un dramático momento vivido en medio de su travesía por ser madre junto a Pedro Ruminot.

Y es que en medio de los exámenes realizados para poder quedar embarazada, la comediante recibió un falso diagnóstico.

Alison Mandel le expresó a Eduardo Fuentes que “me diagnosticaron mi VIH falsamente. Estábamos en el proceso de los exámenes de fertilidad que son muy duros, desde que parten ya empiezan a ser algo muy duro, porque tu esperas tener una noche de sexo y quedar embarazada”.

“Vamos a hacernos los exámenes, el Pedro se los hace en un lugar, y yo en otro, más cerca de mi casa. Cuándo yo los voy a buscar me dice que ‘están todos menos el del VIH mi amor’, me voy a la casa y cuando llego al otro día, partí sola a buscarlo y me hacen pasar”, detalló.

La ex Club de la Comedia apuntó que “la enfermera me agarra la mano y me dice ‘tenemos un problema, tu examen está retenido, está positivo. Lo primero que me pasó cuando me dijo eso y destruyó mi corazón fue que no voy a poder hacerme un tratamiento de fertilidad”.

En esta línea, Mandel reconoció que enfrentó un duro momento personal, preguntándose “¿cómo me contagie? quizá me fue infiel Pedro”.

Sin embargo, el médico le terminó comunicando que todo se trató de un lamentable error de la enfermera y que su examen era negativo.