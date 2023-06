Las polémicas que rodean a The Idol, la nueva serie de The Weeknd y el creador de Euphoria

6 de Junio de 2023

The Idol fue creada por Sam Levinson en colaboración con The Weknd y fue estrenada este domingo 4 de junio por HBO.

Compartir

Este domingo a las 21:00 horas se estrenó The Idol, una serie creada por Abel “The Weeknd” Tesfaye junto a Sam Levinson, el mismo hombre detrás de la popular Euphoria.

El primer capítulo de esta trama lleva por nombre “Pop Tarts & Rat Tales“, el cual está disponible en HBO Max, para quienes sean suscriptores.

Previo a su estreno para el público general, el drama fue presentado en el Festival de Cannes 2023, donde fue ovacionada por más de cinco minutos, pero que, a la vez, fue duramente criticada.

Las críticas a de The Idol

La historia de esta serie se centra en Joselyn (Lily-Rose Depp), una joven cantante de pop que busca recuperar su estrellato luego de cancelar su gira por una crisis nerviosa. Pero su relación con Tedros (The Weeknd) la llevará a los lugares más oscuros y peligrosos de la industria.

Sin embargo, la serie no logró convencer a la crítica de Rotten Tomatoes, quienes le dieron una aprobación de un 25%, calificándola como “podrida”.

Además, señalaron que es “de tan mala calidad como la industria que busca satirizar, la serie se pone en un pedestal con un estilo desenfrenado que se marchita bajo los reflectores”.

Asimismo, en la revista Rolling Stone también se realizó una fuerte crítica a The Idol, donde la catalogaron como “desagradable, brutal, se siente mucho más largo de lo que es, y mucho, mucho peor de lo que habrías anticipado”.

Mientras que Richard Lawson, de Vanity Fair, precisó que “el enfoque completo de Levinson no es para todos, y a menudo no es para mí, pero The Idol ofrece suficiente entretenimiento tradicional para equilibrar su estilo llamativo y la grandilocuencia de sus ambiciones temáticas”.

Aunque en The Hollywood Reporter indicaron que “Levinson aplica su dirección eficiente y elegante a cada escena. Algunos de ellos tienen impulso, otros son contradictorios y la mayoría de ellos son confusos. Te hace preguntarte si al esforzarte tanto por ser transgresor, el programa finalmente se vuelve regresivo”.

Las denuncias y el turbio rodaje

Los problema para The Idol no se detienen ahí, ya que ha existido una serie de polémicas que han dificultado el estreno de esta trama, puesto que inicialmente debutaría en noviembre de 2021.

Primero, según la información de Rolling Stone, la ficción sería dirigida por Amy Seimetz, pero dejó repentinamente la grabación y en su reemplazo fue contratado Sam Levinson, quien realizó cambios radicales en la producción, contrarios a su idea original.

De hecho, fue él quien incorporó escenas perturbadoras y violentas, incluyendo el momento en que Tedros golpea a Jocelyn, para que luego la mujer le diga que tengan relaciones sexuales nuevamente, generando la erección del artista.

“Fue como ¿Qué es esto? ¿Qué estoy leyendo aquí? Era como pornografía de tortura”, comentó una fuente a la revista Rolling Stone, sobre una de las escenas que finalmente no se grabó.

Por este y otros motivos, gran parte del equipo dejó la producción y el reparto en mayo de 2022, por lo que Levinson los reemplazó por actores de un alto perfil y personalidades de la música, como la miembro de Blackpink, Jennie.

Además, las mismas fuentes confesaron al medio que el director ya había tenido comportamientos problemáticos dentro de la industria, por lo que muchas personas dijeron que jamás volverían a trabajar con él.