The Woman in Me: cuándo lanzará Britney Spears su esperado libro

11 de Julio de 2023

En su libro Britney Spears contará su propia historia tras el fin de la tutela de su padre.

Britney Spears anunció que tenía una gran noticia para sus fanáticos este martes. Y aunque las especulaciones apuntaban a su regreso a la música, la artista sorprendió al revelar un importante anuncio sobre el libro en el que estaba trabajando.

La Princesa del Pop ya confirmó la fecha en que verá la luz sus memorias y, además, reveló el título: The Woman in Me (La Mujer en Mí), un libro que promete contar detalles inéditos de su vida y que será publicado por Gallery Books, una editorial de Simon & Schuster.

Durante la mañana de este martes, Britney Spears compartió a través de sus redes sociales un video que revela la portada del libro que viene en blanco y negro.

Lanzamiento y detalles del libro de Britney Spears

Britney Spears, dentro de la descripción de su publicación, destacó que el libro se lanzará el próximo 24 de octubre y agregó un enlace para reservar un ejemplo.

En el sitio web oficial se puede leer un pequeño adelanto de lo que se podrá leer en la primera obra literaria de la cantante.

“En junio de 2021, todo el mundo escuchaba mientras Britney Spears hablaba en audiencia pública. El impacto de compartir su voz, su verdad, fue innegable y cambió el curso de su vida y la vida de muchas otras personas. The Woman in Me revela por primera vez su increíble viaje y la fuerza en el núcleo de una de las mejores intérpretes en la historia de la música pop“, consignaron.

Además, el equipo de Britney agregó que el texto fue “escrito con notable franqueza y humor, el innovador libro de Spears ilumina el poder perdurable de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos, por fin”.

Las memorias de la cantante llegan después de la lucha de Britney Spears por poner fin a la tutela de su padre, que estuvo vigente por más de 13 años.