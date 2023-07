“¿Por qué no ve a su hija?”: la disputa entre José Antonio Neme y Marcela Aranda que se tomó las redes

13 de Julio de 2023

El periodista hizo un llamado a Marcela Aranda: "Yo la desafío a un debate conmigo, porque ha dicho puras estupideces y le ha hecho un flaco favor a la derecha, porque debilita la acusación".

Compartir

Las redes sociales fueron testigos de una discusión de alto calibre entre el periodista José Antonio Neme y Marcela Aranda, ideóloga del llamado Bus de la Libertad, a propósito de la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila.

Y es que el periodista de Mega cuestionó los argumentos presentados por Aranda ante la comisión revisora del líbelo en la Cámara de Diputados, donde apuntó a la orientación sexual del titular del Mineduc.

Ante esto, Neme ocupó su espacio en Mucho Gusto de Mega donde apuntó que “yo como ciudadano, periodista y homosexual, voy a decir lo siguiente: a mí me parece que acá se ha transgredido la homofobia que pueda tener tal o cual parlamentario o persona. Aquí se hacen acusaciones súper graves, que instalan una narrativa que es delirante no sólo para el ministro Ávila, sino que para todas las personas que no tenemos una condición sexual de heterosexuales”.

En esta línea, el periodista hizo un llamado a Marcela Aranda: “Yo la desafío a un debate conmigo, porque ha dicho puras estupideces y le ha hecho un flaco favor a la derecha, porque debilita la acusación”.

Luego que la acusación fuera rechazada por el Congreso, la interpelada respondió a través de sus redes sociales.

“Debatamos, no tengo problemas… O tu desafío a debatir fue solo para la TV? Ojalá te calmes, bajes el tono y te informes bien antes”, indicó Aranda, quien agregó que “lo que decirte tiene respaldo y argumentos muy sólidos. Veamos si mis fuentes y pruebas son tan estúpidas como señalas”.

“Tu productora tiene mi fono, estaré esperando, me contacten…. Como dice el dicho: en la cancha se ven los gallos”, apuntó.

Ante esto, José Antonio Neme le espetó por la misma vía. “Claro en la cancha… pero debate sin exclusiones. Parto: ¿me explica cómo una mujer defensora de la familia hace 8 años que no ve a su propia hija tal como se ha ventilado públicamente? Porque -discúlpeme- pero algo no cuadra. Abrazos miles”, esto en alusión a la hija trans de Aranda.