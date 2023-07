Ministro Ávila y Schalper se unen para cuestionar insultos de María Luisa Cordero en previa de AC

13 de Julio de 2023

El parlamentario RN reconoció que las palabras de la legisladora fueron "tremendamente incidentes" para el fracaso de la acusación constitucional.

Siguen las repercusiones por las palabras de la diputada María Luisa Cordero (IND-RN), quien calificó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, de “pervertido” en la antesala de la acusación constitucional en la Cámara Baja.

Al respecto Diego Schalper (RN), uno de los principales impulsores del líbelo contra el titular del Mineduc, reconoció que los dichos de su compañera de bancada, al igual que los de Marcela Aranda, fueron “tremendamente incidentes” para el rechazo de la acusación.

“Yo tengo una información, donde la tendencia en la opinión pública, la tendencia de las redes sociales antes y después de las declaraciones de la doctora (Cordero) y la señora Aranda, son abismantemente diferentes”, indicó a Pauta.

Schalper expresó que “lamentablemente hay que reconocerlo, yo creo que eso fue un hecho muy decisivo en el resultado final. Con todo el aprecio que le puedo tener yo a la doctora Cordero, ella tiene que entender que sus dichos tienen consecuencias políticas”.

A las palabras del diputado de oposición se sumaron las del propio ministro Ávila, que dejó en claro que los insultos de María Luisa Cordero “siempre duelen porque al final cualquier tipo de denostación es así“.

“Yo diría dos cosas, la primera una preocupación por aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse, en mi caso más que una defensa personal la posibilidad de la posición que uno tiene y de lo protegido que se encuentra”, señaló en entrevista a T13.

Marco Antonio Ávila apuntó que “yo ya tengo 45 años, soy viejo y he tenido todos los respaldos necesarios en mi vida. Para mí no es problema, pero los que vienen detrás, los niños, los jóvenes que sienten estas agresiones gratuitas… No es el momento”.

“Lo importante es elevar la calidad de la política y centrarnos en las diferencias ideológicas que pueden haber entre un sector y otro, pero jamás en la ofensa, sino más bien en la construcción de esa paz, de esa amistad cívica”, sentenció el ministro de Educación.