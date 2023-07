Mega desmiente que esté preparando un reality tras dichos de Fran García Huidobro a Neme

20 de Julio de 2023

La panelista de Chilevisión respondió a las críticas de José Antonio Neme a Gran Hermano Chile.

Francisca García-Huidobro no dudó en responder con todo luego de enterarse de las críticas que José Antonio Neme había hecho al reality Gran Hermano Chile.

En Radio Infinita, el animador del matinal de Mega comenzó refiriéndose a la polémica por el maltrato que ha vivido el perro Bigote dentro de la casa. Pese a esto, la conversación se desvió y terminó por explicar que tiene una clara postura con este tipo de programas, donde aseguró que “no veo mucha televisión, ni menos realities”.

“Encerrar gente en una casa para mostrar sus miserias, verlos en pijamas, escupirse, pelearse, andar en pantuflas, tener sexo, tomar medicamentos. Perdón, yo no le veo ninguna gracia”, criticó Neme.

Fran García-Huidobro aprovechó que estaba en el streaming del reality junto a Claudio Michaux, para referirse a los dichos del conductor de Mucho Gusto.

“Te quiero avisar que tu canal está preparando un reality, el que va a salir en dos o tres meses más”, dijo la panelista de Chilevisión.

“Nunca he escupido al cielo porque no me gusta (…) pero, ¿has cachado cuando los ves venir de vuelta? Yo guardaría silencio y esperaría cuáles son los planes que tu canal tiene respecto a la telerrealidad”, agregó la opinóloga sin pelos en la lengua.

Mega desmiente información sobre nuevo reality

Varios rumores apuntaban a que Mega estaría preparando su nuevo reality para potenciar su rating, tal como comentó Francisca García-Huidobro en su respuesta a José Antonio Neme.

El programa del que tanto se hablaba era La Cabaña, un proyecto que llegaría el 2022 a la pantalla y que estaba pensado para que Diana Bolocco lo animara. Sin embargo, la producción se retrasó y también la conductora se cambió de canal a Chilevisión.

De acuerdo a la información que entregaron fuentes de Mega a EL DÍNAMO, actualmente “están piloteando un programa que ya se pilotó el año pasado, pero no es reality”.

“Cuando tengamos novedades de este programa lo anunciaremos oportunamente”, respondió el canal a las consultas, afirmando de esta forma que los rumores sobre un supuesto nuevo reality son falsos.