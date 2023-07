VIDEO – ¡Lo echó al agua!: el descargo de La Pincoya tras ser nominada en Gran Hermano

21 de Julio de 2023

Jennifer Galvarini, La Pincoya, se lanzó, principalmente, contra Rubén luego de quedar en la placa de eliminación.

En la edición de este jueves de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, conocida como La Pincoya, fue elegida como la quinta nominada de la semana por parte de los líderes, Rubén y Skarleth.

La ex pareja de Pailita antes de revelar el nombre, argumentó su decisión señalando que la mujer que “es una persona insensible con los sentimientos de las demás personas. Uno no puede entregarle la confianza porque te puede hacer daño“.

“No le importa hacerte daño, no le importa cuánto hayas sufrido por algo en el pasado. Sí o sí lo va hacer porque le gusta el show, le gusta la fama, le gusta que hablen de ella. Eso lo encuentro patético”, agregó.

Tras ser escogida como la quinta nominada en la placa de eliminación de Gran Hermano, La Pincoya aprovechó para hacer su descargo sobre los participantes que la votaron.

La Pincoya sin pelos en la lengua

Tras escuchar a sus compañeros, Jennifer Galvarini no dudó en responder y partió desenmascarando al ex carabinero.

“Me voy a dirigir a mi amigo Rubén que, según él dice, no le cae mal a nadie, pero tiene sus diferencias conmigo. Yo sé cuál es su yaya que él tiene conmigo. Su yaya es que yo no me presto para su leseo ni para sus chanchullos“, comenzó diciendo.

A continuación, aseguró que “no lo quería decir, ya lo sabía el Gran Hermano porque yo le fui a contar, de que él a mí me propuso allá atrás, en ese sauna, de que yo participe en un juego con él y otras personas, para hacer un cara a cara aparte para poner a la gente, entre nosotros decirnos cosas, y quería que Jorge le dijera cosas a la señora Mónica“.

Asegurando que luego de la propuesta “le paró los carros” ya que no le gustan ese tipo de juegos. Tras esto, “empezaron los roces, porque le dije hartas cosas“, explicó antes de hacer una última y polémica intervención.

“Encuentro que maquinan, que se ven todas tan buenas, todas amigas, todas angelicales, (pero) son unas demonias, maquinan cosas para hacer daño a los demás”” afirmó Galvarini.

“Yo por lo menos si digo algo, lo digo en la cara y lo digo de frente y no me presto para chanchullos. Si me tengo que ir de acá, pero me voy con la frente en alto”, cerró La Pincoya.