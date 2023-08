“No sé si es para siempre”: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul explicaron las razones del fin de su relación

2 de Agosto de 2023

La ahora ex pareja emitió una declaración en conjunto y, luego, ambos conversaron con el periodista Ángel de Brito sobre la noticia.

La cantante argentina Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul anunciaron este martes el fin de su relación amorosa a través de sus redes sociales.

Luego de muchos rumores que apuntaban a la ruptura, la ex pareja decidió publicar un mensaje en conjunto donde consignaron: “Decidimos terminar nuestra relación”.

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación”, escribió la trasandina en su comunicado. Mientras que el deportista compartió las mismas palabras en su cuenta de Twitter.

“Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto“, explicaron en su declaración en conjunto

Las razones de la separación de Tini y De Paul

La artista conocida como “La triple T” comenzó a salir con el futbolista a fines de 2021, pero no fue hasta 2022 que hicieron público su romance. Sin embargo, fue el primer día de agosto de este año, que se confirmó la separación de los argentinos.

Tini, por su parte, habló en exclusiva con Ángel de Brito, del programa LAM, donde entregó detalles del quiebre.

En la conversación, la cantante quiso dejar claro que no fue por una infidelidad. “No hay terceros en discordia, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se hacía complicada llevar la relación adelante“, señaló.

Por otro lado, el periodista agregó que Stoessel y De Paul se distanciaron principalmente porque los meses que estaban por venir, ya que serán muy ajetreados para la artista.

“Los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera”, explicó De Brito, quién confirmó que ella deberá realizar una prolongada gira por Europa y Norteamérica.

Por otro lado, el futbolista también se contactó con periodista. “Hola Ángel querido, un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre ni nada“.

“La verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron y seguir cada uno por su lado”, reveló De Paul al conductor de LAM.