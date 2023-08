“Estoy muy tranquilo”: Willy Semler entrega su versión tras las acusaciones en su contra

10 de Agosto de 2023

El actor habló por primera vez sobre la denuncia que recibió el 20 de marzo por violencia sexual y psicológica.

A principio de año, el actor Willy Semler fue denunciado por los delitos de violencia física, psicológica y sexual por una mujer de 27 años. Sin embargo, varios meses después, aprovechó una entrevista para contar su versión.

A raíz de la denuncia, su trabajo se vio afectado, ya que Chilevisión informó el despido del intérprete en la producción Dime con quién Andas.

Willy Semler habla sobre las acusaciones

El director de teatro de 64 años estuvo con Nicolás Larraín en el programa Not News y por primera vez se refirió al tema.

Respecto a cómo se enteró de la denuncia, aseguró que al no tener redes sociales, un amigo le contó la situación. “¿De qué estás hablando?’, le dije y ahí se me empezó a venir la cosa encima. No me derrumbó en ningún momento, pero sentí el golpe duro de la deslealtad, y tuve que armarme para lo que venía”, relató el actor.

Consultado sobre las acusaciones, Semler dijo tajante: “Obvio que niego rotundamente todas las acusaciones, y estoy muy tranquilo al decirlo”.

Explicó además que “cuando tú sacas las cosas de contexto y las pones en boca de un rostro semifamoso como el mío cobra otra categoría. No hay ningún maltrato de ningún tipo, frases sacadas de contexto y es muy doloroso porque era una relación que respetaba mucho y que a propósito de no seguir cierta instrucción de la relación va este golpe de vuelta”.

¿Y el embarazo?

Willy Semler reveló que lo ocurrido afligió más a su núcleo cercano que a él. “Lo que más me ha dolido es que tengo una personalidad fuerte, me han pasado cosas de todo tipo, pero el daño colateral que ha significado para mis hijos, para mi familia y mis amigos ha sido devastador”, aseguró.

Respecto al embarazo, el actor explicó que “ahora, presuntamente si hubiera un embarazo, no hay problema en reconocer la guagua y cumplir con mi deber como padre, pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido”.

“No ha aparecido el asunto como un hecho de facto, y por algo será…”, dijo para finalizar.