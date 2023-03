“Me violentó…”: el testimonio de la mujer que denunció a Willy Semler por violencia sexual y psicológica

26 de Marzo de 2023

La denunciante, de 27 años, aseguró que Willy Semler sufre de bipolaridad tipo 1 y mitomanía.

Compartir

Willy Semler, actor y director de teatro, fue denunciado por los delitos de violencia física, psicológica y sexual por una mujer, dando cuenta de su testimonio a través de sus redes sociales.

En plataformas como Instagram, la denunciante dio de algunas conversaciones por WhatsApp que incluían varias amenazas por parte del intérprete.

“Te pego un tiro en los ojos… Anda cambiando el estilo hacia la artista intelectual de vanguardia que es lo que realmente eres… Anda cambiándome el tonito, pendeja“, le habría escrito el destacado actor nacional.

En conversación con La Tercera, la mujer relató que conoció a Willy Semler durante la pandemia con fines laborales. Poco a poco, el lazo entre ambos fue estrechándose, pasando a ser su asistente y luego se convirtió en una “relación de dependencia“.

“Él me violentó sicológicamente. Tiene un cuadro de bipolaridad tipo 1 y mitomanía, y en virtud de ese padecimiento, creo que generé una dependencia emocional que me llevó a desarrollar una relación anormal con él”, aseguró, agregando que actualmente está esperando un hijo del actor.

La denuncia en Fiscalía

La mujer de 27 años, que en redes sociales se identifica como “Gravevinegirl Arias“, presentó el pasado 20 de marzo una denuncia contra Willy Semler en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por los delitos de violencia física, psicológica y sexual en el marco de violencia intrafamilia.

Tres días más tarde, ingresó una segunda denuncia ante la 1ª Comisaría de Santiago, por violencia psicológica.

Aún así, quiso recalcar que Willy Semler “jamás puso en duda la paternidad de nuestro hijo, de hecho él escogió los nombres que le pondríamos”.

Junto con eso, explicó que si no lo denunció antes fue porque “me tenía amenazada. Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que el me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle“.