11 de Agosto de 2023

El Purgatorio: Daniela Aránguiz revela cómo descubrió el romance entre Valdivia y Maite Orsini

“Ahí averigüé, me piqué y lo hice público. Me picó que me llorara, me rogara y que me hiciera un juego psicológico estando con otra persona”, cerró.

Compartir