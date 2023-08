“Entendí la historia de mi país”: Loreto Aravena recordó la escena más “desgarradora” que grabó en Los 80

22 de Agosto de 2023

Dicho momento corresponde al final de la cuarta temporada de la serie, que fue emitido este lunes en Canal 13.

Loreto Aravena, actriz chilena, se valió de su cuenta de Instagram para recordar una de las escenas más difíciles que grabó para la serie Los 80, donde interpretó a Claudia Herrera.

Este momento fue incluido en el capítulo 11 de la cuarta temporada, titulado “Cuando solo nos queda rezar“, y que fue nuevamente emitido por Canal 13 durante la noche de este lunes.

Claudia es capturada por Pedro (Otilio Castro), quien la mantiene cautiva en su casa, mismo lugar al que llega Juan (Daniel Muñoz) a buscar a su presunto hermano, sin éxito.

En ese lugar, el agente de la CNI le muestra a la joven la cédula de Gabriel (Mario Horton), lo que da a entender que lograron asesinarlo.

Pese a que todo ha salido a la perfección, Pedro está listo para entregar a la mayor de los Herrera a sus superiores, pero logra dar con un papel que le dejó Juan, preocupado porque no lo encontraba.

“Cabra de mierda, ¿por qué no pensaste en tu familia, gente buena, gente decente?“, le dice el sujeto, quien finalmente decide llevarla a su casa, poniendo fin a la clandestinidad de la joven.

“La escena más desgarradora”

Previo a la emisión de este capítulo de Los 80, Loreto Aravena utilizó su cuenta de Instagram para entregar detalles de lo que fue la grabación de la escena donde estaba amarrada y amordazada en casa de Pedro.

“De las escenas más desgarradoras que me ha tocado interpretar“, comenzó señalando la actriz en la publicación.

Allí recordó que “cuando hice esta escena, en cuanto me amarraron a la silla, me puse a llorar, entonces Boris Quercia, el director me dijo: Trata de dosificar que estaremos todo el día en esta pura escena y vas a tener que llorar varias veces. Es lo que debe hacer una actriz, ir dosificando para guardar lágrimas para los planos más cerrados. Pero yo no podía contenerme”.

“Por primera vez entendí la historia de mi país. Por primera vez asimilé que no estaba solo interpretando una ficción, por primera vez entendí realmente todo lo que había escuchado por años y fue estremecedor y escalofriante y tan doloroso que cada lágrima fue real porque me puse en la piel de Claudia y de tantas otras y otros”, cerró.