VIDEO – ¡Los Lulos siguen en competencia!: el porcentaje con el que Lucas fue eliminado de Gran Hermano

21 de Agosto de 2023

La Pincoya, nuevamente, logró quedarse en la casa estudio por decisión del público.

Las campañas en redes sociales surtieron efecto y la noche de este domingo, Lucas Crespo se convirtió en el noveno eliminado de Gran Hermano.

La jornada era esperada con ansias por parte de los televidentes, tomando en cuenta que esta era la placa de eliminación más extensa desde el debut del reality show. En un principio fueron siete, pero tras la decisión de Hans Valdés, Francisca Maira logró salvarse.

Así, durante la emisión de este domingo, los animadores fueron anunciando quiénes se salvaron por decisión del público. El primero de ellos fue Raimundo Cerda, seguido de Rubén Gutiérrez y Mónica Ramos.

Jorge Aldoney se convirtió en el cuarto salvado de la noche, quedando en la última instancia Lucas Crespo junto a Jennifer Galvarini, conocida como La Pincoya.

Tras varios tensos minutos, finalmente Julio César Rodríguez anunció que Lucas fue eliminado de Gran Hermano con un 88.59% de los votos contra un 11,41% que obtuvo la mujer oriunda de Chiloé.

Las declaraciones de Lucas

“(Estoy) Tranquilo, no me tenía mucha fe tampoco, pero nada, me quedo con una experiencia increíble, me llevo a personas maravillosas, que es lo importante de este programa. Y nada, es un juego, y afuera seguir bancando a los míos“, dijo el influencer.

Agregó que “fueron dos meses agotadores, intenté renunciar como tres veces y cuando me fui a placa me tocó irme. Era hora”.