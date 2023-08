Esposo de Pincoya sobre Lucas de Gran Hermano: “El más rata sería él”

19 de Agosto de 2023

González puso especial énfasis en la nula reacción de Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, quienes defendieron a Lucas señalando que se trataba de una "reflexión" y a que tuvo "un mal día".

Compartir

Jennifer Galvarini, La Pincoya, es una de las participantes más carismáticas de Gran Hermano, por lo que sorprendió a muchos que Lucas Crespo la calificara de “guaren de circo” y lanzara duros epítetos en su contra.

Al respecto, Rodrigo González, marido de Pincoya, expresó a Página 7 su decepción por el nuevo actuar violento de Crespo al interior de la casa-estudio.

González puso especial énfasis en la nula reacción de Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, quienes defendieron a Lucas señalando que se trataba de una “reflexión” y a que tuvo “un mal día”.

“A mi parecer, no estuvo correcto lo de Lucas. No sé… tampoco los animadores le pusieron un ‘paralé’, ni la producción, ni nada. Entonces, ellos dejan que pasen todo este tipo de cosas. A lo mejor es lo que vende”, sostuvo el marido de Pincoya.

En esta línea, planteó que “encuentro que fue excesiva la violencia verbal que tuvo… bueno, los dos la tuvieron. No voy a decir tampoco que mi señora no ha tenido ese tipo de expresiones contra otros participantes. Sin embargo, hay una diferencia”.

“Cuando un hombre ataca a una mujer no es lo mismo que cuando una mujer ataca a un hombre, menos teniendo en cuenta que es un cabro de 23 años contra una mujer de 50”, agregó.

Respecto al calificativo de “guaren de circo”, Rodrigo González declaró que “no sé si esto es pauteado o no, pero siento que nadie esperaba eso de Lucas en ese momento. Yo, por lo que he ido siguiendo del reality, no me imaginé que iba a salir con algo así”.

“Ahí se demostró que el hombre estuvo escondido mucho tiempo bajo sus caretas. Entonces, si hablamos de animalitos y esas cosas, el más rata de dos patas sería él, porque estuvo escondido todo este tiempo bajo su máscara, como una vil ratita”, argumentó.

“Al hombre le han perdonado muchas cosas: pateó una mesa, echó a perder dos microondas… Suma y sigue cositas que le han ido perdonando. No así, por ejemplo, con Francisco, que por un micrófono en el agua altiro lo pusieron en placa”, alegó.

González también tuvo palabras para Hans, quien aseguró que quería a personas con valores en Gran Hermano y la salida de Pincoya, apuntando que “no sé de qué valores está hablando el cabro, porque en realidad su grupito es el que forma estrategias, cahuinean y cizañean a diestra y siniestra”.