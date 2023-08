El fenómeno Mario Mezza: trae de regreso a la TV a Tonka Tomicic

29 de Agosto de 2023

“Yo estoy feliz por él (…) Es una maravilla poder estar en este programa y con Mario. Yo lo quiero mucho y por eso acepté estar aquí con él”, agregó Tonka Tomicic.

Tonka Tomicic volverá a la televisión después de meses alejada de las pantallas producto de la repercusión alcanzada por el caso Relojes VIP, y lo hará de la mano de Mario Mezza.

Y es que el estilista estrenó su programa Antes y Ahora en REC TV, de Canal 13, que se emitirá todos los viernes a las 20:30 horas, donde tendrá en su nueva emisión como invitada a Tonka Tomicic.

Consultada por Publimetro por su vuelta a la TV, Tomicic se mostró “feliz de estar en un programa con Mario. A mí me dijeron: ‘Él te invita’; y ahí tenía que estar”.

Por su parte, Mario Mezza apuntó a la amistad que forjó con Tonka Tomicic, dejando en claro que “ella siempre me inspiró, me inspira… Y no es adular, es la pura verdad”.