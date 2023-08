VIDEO – “Es parte del juego”: a quién le dejó Skarleth su voto legado en Gran Hermano

30 de Agosto de 2023

A través de un video, la joven aprovechó la instancia de enviarle un mensaje a sus amigos y a Jorge, su más cercano en la casa.

Esta semana, Skarleth Labra se convirtió en la décima eliminada de Gran Hermano y, como ya es tradición, tuvo que dejar su voto legado a uno de sus compañeros, lo que fue revelado en la emisión de este martes.

Antes de decir el nombre, la joven aprovechó de enviarle un mensaje a sus amigos más cercanos y a todos los integrantes de la casa.

“Quiero decirles que los extraño mucho, pero salió el capullito, salió a volar, pero los espero acá afuera, con mucho amor. Les mando mucha fuerza”, dijo la joven, entre tiernas risas.

A esto agregó un mensaje dirigido a Jorge, uno de sus más cercanos dentro del reality. “Lo quiero demasiado, gracias por abrir tu corazón conmigo. Gracias por protegerme tanto”, le dijo, agradecida del tiempo que pasaron juntos.

¿A quién dejó su voto legado?

Dentro del mismo video, Skarleth anunció que su voto legado era para Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, con quien tuvo diferencias dentro de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, dejó en claro que estos no eran los motivos detrás de su decisión.

“No es nada personal, a pesar de todas las peleas y conflictos que tuvimos, siento que la quiero mucho, pero no voy a votar por mis amigos”, afirmó la ex participante.

“Por más que la quiera, en su momento ella fue lejana a mí. No te lo tomes personal, es parte del juego“, recalcó a la jugadora que le hizo la fulminante.

Luego de conocer el voto de Skarleth, Pincoya aprovechó de responderle: “Quiero decirte que te ves maravillosa. En realidad no me lo tomo personal. Tú sabes lo que pasó tiempo atrás, te molestaste, pero no fue nada mal. Nunca te olvides que la que te enseñó a hacer el mejor merengue y el postre de leche asada, fui yo”, finalizó entre risas, enviándole un beso.

Esta noche se conocerá la nueva placa de eliminación de Gran Hermano y ya hay dos participantes que cuentan con votos: Jorge con 3 y Pincoya con dos.