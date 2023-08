VIDEOS – También ganó $8 millones: quién es el nuevo líder de la semana en Gran Hermano

30 de Agosto de 2023

Tras nueve horas y solo un intento, uno de los participantes se quedó con el millonario premio y goza de inmunidad una semana.

La emisión de Gran Hermano de este martes estuvo marcada por la prueba que definió al nuevo líder de la semana, quien en esta oportunidad no solo gozará de inmunidad y podrá salvar a un compañero de la placa de eliminación, sino que también se adjudicó un premio en dinero de $8 millones.

Para lograrlo, había que superar dos partes. La primera de ellas obligó a los participantes a permanecer amarrados a una caja gigante, de pie, por nueve horas, sin apoyarse en el suelo y sin comer. Solo podían tomar agua de una botella que se les dejó a cada uno.

De los nueve participantes, tres quedaron descalificados: Jorge renunció, Coni fue descalificada por tocar con la rodilla el piso y Mónica, tras un par de horas, también decidió abandonar la competencia.

De esta forma, quienes continuaron en la competencia por ser el líder de la semana fueron Pincoya, Raimundo, Francisca, Alessia, Jorge y Hans, quienes pasaron a la segunda parte de la prueba de Gran Hermano.

La suerte de Hans

La segunda parte de la prueba se vivió en vivo durante la noche y duró mucho menos de lo esperado. Estos seis participantes tenían 40 cajas frente a ellos y cada uno debía ir eligiendo una de ellas, con el objetivo de encontrar en su interior el millonario cheque.

En primer lugar pasó Jorge, seguido de Fran y Raimundo. Sin embargo, cuando llegó el turno de Hans, el joven eligió la caja número 39 y, para su sorpresa, logró encontrar, en el primer intento, el premio de $8 millones y se convirtió también en el nuevo líder de la semana en Gran Hermano.

Mientras no podía creerlo, sus compañeros corrieron rápidamente a abrazarlo, siendo Mónica una de las más emocionadas con la noticia.

“Emocionado, nunca pensé que me iba a salir a la primera. No, alegre, una felicidad inmensa, nada… Mi historia es de esfuerzo y de verdad que esto me va a servir mucho para mí y mi familia“, dijo el joven, quien le dedicó el premio a “toda mi familia, en especial a mi mamá y mi hermana”, asegurando con el dinero va a “ayudarla a ella. Yo siempre dije al entrar que yo venía por ella, por mi hermana, y es para ellos”.