VIDEO – Cony reveló “magia negra” que le hicieron a Jorge Valdivia

4 de Septiembre de 2023

La bailarina confesó cómo conoció al ex futbolista y detalló una situación que ocurrió en su habitación de hotel.

Durante el último capítulo de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli volvió a referirse al ex futbolista Jorge Valdivia, pero esta vez detalló una impactante situación. En una conversación con Ignacia Michelson y Jennifer Galvarini, la bailarina reveló cómo lo conoció y la supuesta venganza de su ex esposa Daniela Aránguiz tras conocer un episodio de infidelidad.

El fugaz romance entre Cony y Jorge Valdivia

Todo comenzó cuando hablaban sobre “amarres”, fue allí que la Pincoya recordó que Cony le contó que a una persona cercana a ella le habían hecho “un trabajo”.

“Él se separó, se fue a vivir a un hotel, porque ella lo cachó en una we**”, dijo la bailarina refiriéndose a cuando Daniela Aránguiz descubrió el romance de su ex pareja con Maite Orsini.

“Lo cachó, lo echó y él se fue, se separaron. Y nosotros nos conocimos justo en esa etapa, pero él estaba solo. Después pasó una we**, me dejó plantada, se fue con otra de viaje“, siguió relatando Cony a Michelson.

“Al final yo ahí dije, no. No me puedes hacer esa we*, chao”, agregó Cony quien salió un par de veces con Jorge Valdivia.

“Antes de entrar acá yo hablé con él. Y claro, yo me había quedado en que estaba con otra persona, que estaba en pareja”, aseguró la participante, sin decir el nombre.

“Sí. Pero ya saben todos afuera, está con la Maite Orsini”, aclaró Ignacia Michelson, ante la sorpresa de Cony.

La venganza de Daniela Aránguiz

La joven de 27 años confesó que habló con Jorge Valdivia días antes de ingresar a Gran Hermano, donde se enteró lo que habría hecho su ex pareja al saber que le fue infiel.

“Un día entra a su habitación de hotel, después que se fue de viaje con la Maite, y estaba todo cagado. Vomitada y cagada la cama. Y cuando abre el congelador, estaban sus calzoncillos amarrados. Todo manchado”, aseguró Cony.

Para finalizar, la bailarina afirmó que “(Daniela) publicó una foto de los calzones de la Maite, sucios (…) Quedó la caga, fue heavy”.

Tras escuchar la historia, la Pincoya reveló: “Esa es magia negra, pero es chanta. Eso es para que no le funcione con ninguna we*** más, cuando quiera tener sexo. Yo conozco muchos rituales de magia negra, porque como yo hago estas sanaciones, tengo que saberlos y los sé hacer todo”.