“Caguémonos a él”: las frases más incendiarias de Daniela Aránguiz en Podemos Hablar

7 de Julio de 2023

Daniela Aránguiz habló en extenso sobre el quiebre con Jorge Valdivia y la relación que mantenía con Maite Orsini.

Compartir

¡Se acabó la espera! Este viernes se estrena el capítulo de Podemos Hablar donde Daniela Aránguiz contó su verdad sobre el fin de su relación con Jorge Valdivia.

El capítulo además tendrá como invitados, al locutor de radio Daniel Valenzuela, la actriz Carolina Paulsen y el artista circense Agustín Maluenda, conocido como “Tachuela Chico“.

La conversación con la ex Mekano se llevó a cabo en el bar dle programa de Chilevisión, el que, de forma excepcional, se realizó al comienzo. Allí, Daniela Aránguiz entregó los detalles del polémico quiebre con el “Mago” y lo sucedido con la diputada Maite Orsini.

Aránguiz partió contando que el término de la relación fue en septiembre del año pasado y que ella fue la tomó la iniciativa. Allí aseguró “me cansé de perdonar infidelidades durante toda mi vida, y cuando una mujer llega a una edad, no estás dispuesta a seguir perdonando“.

Aún así, reconoció que en el viaje a Estados Unidos habían intentado retomar la relación, pero fue cuando se dio cuenta que llevaba una relación paralela.

“Se levantó un día, y ese mismo día que se levantó de mi cama, fue a buscar a Maite a su casa, y era el cumpleaños de ella, esto lo sé porque ella misma me contó, incluso Maite me dijo: No me cagues mi carrera, caguémonos a él. Eso lo tengo escrito, palabras de ella”, relató.

Cómo se enteró de la relación de Jorge Valdivia y Maite Orsini

En esa misma línea, Daniela Aránguiz reconoció que actualmente “siento rabia, abandono. Abandono a todo lo que construimos juntos (…) siento que todo lo que yo hice por 20 años, no valió nada“.

Respecto al romance que tuvo Jorge Valdivia con la diputada Maite Orsini, la panelista de Zona de Estrellas contó que se enteró porque habían quedado de tomar desayuno juntos y el ex futbolista no llegó.

“Me dijo que nos juntáramos en un café, debajo de su departamento, dije qué pasa, que todavía no llega, subo el ascensor, abro la puerta con mi llave que el mismo me la dio, y veo que en su habitación estaba lleno de ropa de mujer, nunca pensé que era de ella. Le empiezo a mandar fotos a Jorge, le digo qué es esto”, explicó.

Luego de eso contó que le dio una crisis, donde se descompuso, lo que hizo que terminara con la psicóloga dándole ansiolíticos.

Inmediatamente después, vino el recordado episodio que terminó con la llegada de Carabineros. “Él llegó a la puerta de mi condominio a pedirme explicaciones, de por qué yo estaba haciendo esto (haciendo publica la relación con Maite), y se armó una pelea grande, terminé en la clínica, después de eso choqué mi auto, porque quería hablar con él”, precisó.

“En esta misma época Jorge estaba con 5 niñas, me consta, tengo los nombres y apellidos“, aseguró Daniela Aránguiz.

La conversación de Daniela Aránguiz con Maite Orsini

Daniela Aránguiz reveló en Podemos Hablar que tras estos episodios conversó con Maite Orsini porque “le dije quiero saber si tú estás saliendo con mi marido. Ella me respondió yo no tenía idea que todavía… A mí Jorge me dijo del principio que ustedes dos no tenían nada“.

“Obviamente que eso es lo mismo que le dijo a la niña del reality, y a las tres niñas con las que estaba saliendo. Ella no tiene la culpa (Maite), tiene la culpa de haberle creído, yo creo que ella es una víctima de él, cien por ciento, ósea si piensan que le arruinó en cierto modo su reputación política, también tiene razón”, sostuvo.