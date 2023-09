Relatos de la Memoria: Fundación Plagio lanza 50 cuentos por 50 años

7 de Septiembre de 2023

Este año en la competencia literaria se incluyó la categoría Mejor Relato de la Memoria en las cinco regiones donde se realiza.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, la Fundación Plagio, organizadora del concurso “Santiago en 100 palabras”, hizo una selección de 50 cuentos que aluden a la memoria en todas sus dimensiones. Aunque hay que considerar, que se han recibido un millón de textos en todas las versiones del certamen en sus 22 años de historia.

Esta iniciativa busca promover la rememoración de este hito para Chile y acercarlo así a la comunidad a través de la lectura. Por esta razón, Fundación Plagio dejó a disposición una colección de escritos en su sitio web que ilustran diferentes experiencias luego del quiebre de la democracia.

La directora ejecutiva de la organización, Carmen Gloria Palma, aseguró: “Desde que el concurso existe, hemos podido constatar que el Golpe de Estado está muy vivo y presente en la vida de las personas. Es un tema recurrente e inagotable. Todos los años nos llegan cuentos que muestran una nueva cara del horror, el dolor y la pérdida”.

“En las más de dos décadas que el concurso se ha desplegado por regiones y ciudades del país, hemos recopilado historias que calan y nos hacen pensar que somos un país que busca encontrarse con su pasado para entender el hoy”, reflexionó.

La recopilación ya se encuentra disponible a todo público y se pueden encontrar creaciones literarias de autores de distintas edades, género y origen.

Fundación Plagio

Premios al Mejor Relato de la Memoria

Los ancianos, 2021.

Pablo Ayenao, 39 años, Temuco.

Íbamos en el mismo vagón del metro y no lo reconocí a primera vista. Solo su voz remeció mi memoria. Parecía un anciano común y corriente. Nada anormal en su aspecto. Me acerqué y le dije que nos conocimos en el tiempo de los helicópteros. Me miró extrañado y volteó la cabeza. Luego, un ataque de tos agitó sus pulmones. Yo también soy anciano y también carraspeo cuando aparece alguien de mi antigua vida. Ahora los helicópteros nos persiguen todas las noches y solo realizamos dos viajes. Fueron vuelos sin regreso ni quietud.

La voz de Sebastián Acevedo, 2015.

Leonardo Contreras, 35 años, San Pedro de la Paz.

La última bocanada de calor ahogó sus lágrimas urgentes. Vino entonces una paz extraña, ajena, exigua y triste. Pensó por un momento decir alguna palabra importante, de esas que le dan sentido a las cosas, pero no encontró ninguna. El fuego lo transformó en fuego y se entregó a él, como se entrega el hijo a los brazos de su madre, como se entregan las hojas al otoño. Así desapareció su vida, como desaparecidos sus hijos, como desaparecida la inocencia de quienes vieron arder aquella tarde la voz y la figura de Sebastián Acevedo.