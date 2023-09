VIDEO – Coni sorprende con la fulminante en Gran Hermano: “Ha dicho reiteradas veces que se quiere ir”

12 de Septiembre de 2023

Tras la eliminación de Mónica, la bailarina no dudó en recurrir a esta herramienta como estrategia.

La emisión de este lunes de Gran Hermano terminó con la noticia de que Coni Capelli había realizado la nominación fulminante a uno de sus compañeros. Esto quiere decir que la persona que eligió, caerá automáticamente a la placa de eliminación, sin la posibilidad de ser salvado.

Además, recurrió a esto para salvar a su grupo y asegurar que uno de los participantes del otro bando caiga en la placa para que se enfrenten a alguno de ellos en las votaciones con el público.

En el confesionario de Gran Hermano, al momento de hacer la fulminante, Coni explicó que “voy a utilizar esta herramienta, porque ya quedamos pocos en juego“.

Jorge fue el “fulminado”

Seguido a eso, la bailarina reveló que “me gustaría hacerle la fulminante a Jorgito, Jorge. La verdad que con él en el último tiempo hemos tenido un poco más de relación, sentí su abrazo cuando me quedé, que hacer rato no me abrazaba”.

“Pero creo que él ha sido reiteradas veces que se quiere ir, que ya cumplió un ciclo, que ya está. Y bueno, yo creo que ha llegado el momento de que enfrente una vez más la placa. Así que por eso le hago la fulminante a Jorge”, cerró Capelli.