VIDEO – Gran Hermano: la impensada explicación de Sebastián Ramírez tras duras declaraciones contra Coni Capelli

Si bien durante la tarde le dedicó duras palabras a su ex pareja, horas después aseguró que no había sido él.

Durante la tarde de este lunes, Sebastián Ramírez, ex participante de Gran Hermano, dedicó duras palabras a Coni Capelli, quien fuera su ex pareja al interior de la casa estudio.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el chico reality hizo un llamado a sus seguidores a votar por la bailarina, revelando también el motivo detrás de su renuncia al programa.

“¡Deja de pegarte el show! Te quise dejar siempre bien en el panel pero la realidad es que me fui por lo tóxica que eres. Se dijo, ¡¿y qué?!”, escribió en la publicación que, posteriormente, fue eliminada.

A través de una serie de videos, Sebastián Ramírez también aclaró que en su ingreso a la casa durante el “congelado”, no fue a pedirle perdón a Coni Capelli.

“Nunca le fui a pedir perdón a la Coni, le dije perdón por no haberle dicho nada en ese momento porque estaban todas las personas ahí. No malinterpreten ni pongan palabras en mi boca que no he dicho”, aseguró.

¿Celular hackeado?

Lo más impresionante vino horas después cuando Sebastián Ramírez volvió a aparecer en Instagram para revelar que no había sido el autor de las recientes declaraciones contra Coni Capelli.

Según explicó, “dejé mi celular en el negocio de mi barrio y me hackearon el teléfono. No voy a poder dormir hoy con lo que me hicieron pasar estas personas que sacaron mi teléfono y le pusieron cosas a la Coni”.

“Yo no pienso esas cosas, entonces creo que esa gente me las va a pagar”, advirtió, aprovechando para pedir perdón “a la Coni, sé que ella está encerrada. Pero pucha, eso, abrazo y perdón a su fanaticada”, agregó.

Posteriormente informó que “los que me hackearon el Instagram, están ya con policías y gente de la PDI, así que muchas gracias y disculpen a los fans de la Coni” y que “como se sabe, la justicia chilena es demasiado buena y yo creo que los van a soltar”.