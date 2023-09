Lucas Crespo reveló que no pueden hablar de Rubén por orden de la producción de Gran Hermano

23 de Septiembre de 2023

Además, el influencer aseguró que ninguno de los ex participantes del reality se ha comunicado con el ex carabinero.

En una reciente entrevista, Lucas Crespo fue consultado respecto de la expulsión de Rubén Gutiérrez, hace unas semanas, de Gran Hermano, tras haber sido denunciado de abuso sexual por parte de Skarlette Gálvez.

Desde entonces, el ex carabinero se ha mantenido alejado del ojo público y se espera que en algún momento entregue una declaración pública sobre lo ocurrido. Su familia, en tanto, evalúa la posibilidad de presentar acciones legales en contra de Chilevisión.

Sobre lo ocurrido con Rubén, Lucas aseguró que ninguno de los ex participantes tiene permitido referirse al tema, por expresa petición de la producción de Gran Hermano.

“Por producción no nos dejan hablar del tema“, aseguró el influencer a Página 7, quien además reveló que ninguno de sus compañeros ha tenido contacto con el ex uniformado quien regresó a Chile a pocos días de haber salido de la casa estudio.

¿Qué dijeron los otros eliminados de Gran Hermano?

Además de Lucas, quien también fue consultada por lo ocurrido con Rubén en Gran Hermano fue Viviana Acevedo, quien se mantuvo al margen.

“No voy a hablar de eso“, dijo la futbolista, postura que también tuvo Trinidad Cerda, quien dijo que no ha hablado con él y que no iba a hablar del tema porque “no sé bien lo que pasó“, por lo que no podía emitir una opinión.