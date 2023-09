Quién es Simón de la Costa, el participante que se suma a Tierra Brava

25 de Septiembre de 2023

Tierra Brava anunció un nuevo participante de cara a su estreno este domingo 1 de octubre, el sicólogo y tiktoker Simón de la Costa.

El joven de 26 años aseguró a Canal 13 que “donde pongo la pata, mi amor, nadie me olvida. Dentro mío tengo algo tan grande y tan poderoso que llena todos los espacios. A veces me dicen ‘Huracán Mona’, porque traigo la fuerza del mar, de la disidencia y de la bohemia”.

Disidencia, porque Simón se identifica como “persona trans no binaria y queer. Tiene que ver con la responsabilidad política de ser contestatario a la imposición del heteropatriarcado. Transito en toda esa expresión, para mí el género no es algo que exista en mi vida”.

Oriundo de San Antonio, Simón se define como “hijo de esa tierra bohemia, de artistas y de poetas”.

“Yo creo que la mía es una historia muy común, es la realidad de la mayoría de las personas. El bullying, la disidencia, la pobreza, vivir en región, segregado de donde pasan las cosas, que es Santiago. Lo poco común es que yo decidí estar en un lugar visible”, señaló.

Respecto a su participación en Tierra Brava, Simón de la Costa reconoció que “la televisión siempre fue mi sueño, porque me gusta comunicar. Nunca me sentí perfil de reality, creo que me llamaron al casting porque vivo muy expuesto en mi vida diaria. Voy a ver esto como una oportunidad de tocar corazones de todas las personas, porque es interesante que una disidencia corporal y disidencia de género llegue a lugares como la televisión”.

Con 1,92 de altura y 120 kilos de peso, dice que desde ya se siente ganador del reality, pero que conoce sus limitaciones físicas. “Soy grandota, tengo fuerza y me encanta correr. Me mantengo bien, mi único desafío va a ser las pruebas aeróbicas o de escalar cosas. Pero para mí entrar ya es ganar, porque entro y represento a tanta gente y tanto territorio, que eso ya es un logro. Yo siempre gano”, dice.

Así, Simón De la Costa se convierte en el décimo tercer participante confirmado de Tierra Brava y se suma a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres (“La Guarén”), Azzartt Maveth (“La tía de la micro”), “Futuro fuera de órbita, Camila Campos (Camilísima), Miguelito, Shirley Arica, Fabio Agostini y Camila Arismendi.