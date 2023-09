Canal 13 confirma nueva participante y la fecha de estreno de Tierra Brava

14 de Septiembre de 2023

Los dos anuncios fueron realizados este jueves en el matinal Tu Día.

Compartir

Este jueves, Canal 13 confirmó una nueva participante de Tierra Brava y, además, la fecha de estreno del nuevo reality show que competirá con Gran Hermano de Chilevisión.

La octava confirmada es Camila Campos, una influencer y periodista conocida popularmente como “Camilísima“, quien se hizo conocida con su canal de contingencia nacional en TikTok, donde tiene más de 148 mil seguidores.

Los últimos meses, Campos hizo noticia por ser la ex pareja del chico reality Sebastián Ramírez. Sin embargo, hoy asegura estar soltera y abierta a conocer gente nueva dentro de Tierra Brava.

CANAL 13.

“Me ha ido pésimo en el amor. Yo pienso que, si no es aquí, en la otra tierra tendrá que resultarme. Supongo que habrá chicos llamativos en el encierro, y ésta es una oportunidad para encontrar el amor”, indicó.

En cuanto a las competencias físicas que tendrá que enfrentar en el reality aseguró que “soy súper deportista, pero no soy tan buena para el deporte. Diría que soy un poco torpe, pero empeñosa, de hecho, siempre quise hacer el servicio militar. No soy Messi, pero la peleo”.

Sobre su personalidad, “Camilísima” se definió como una persona muy intensa. “Tengo un carácter súper fuerte, pero desde que me metí a lo místico intento trabajar la empatía, ver al otro desde la compasión, respirar”, explicó.

“Cuando sucede el caos, mi mantra es encerrarme y citar a Britney Spears, la canción Work Bitch: canto Hold your head high, fingers to the sky, una sacudida de pelo, y a seguir, miércale”, dijo entre risas.

Asimismo, Camila Campos confirma que no le preocupan los conflictos dentro del encierro. “Cuando peleo con alguien me voy, me encierro en el baño y hablo sola para dejar ir, es mi manera de hacer ‘om’. Aquí va a ser gracioso porque va a ser con cámaras, creo que el baño va a ser mi mejor amigo”, cerró.

De esta forma, Camila Campos se suma a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres (“La Guarén”), Azzartt Maveth (“La tía de la micro”) y Uriel “El Futuro” Romero.

¿Cuándo comienza Tierra Brava?

Además de esta nueva participante, en el matinal Tu Día, dieron a conocer la fecha de estreno de Tierra Brava:, el próximo domingo 1 de octubre a las 22:00 horas.