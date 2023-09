Usher protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2024

25 de Septiembre de 2023

El nombre del cantante se anunció tras rumorearse varios artistas, como Bad Bunny, Harry Styles, Miley Cyrus y Taylor Swift.

Desde la producción del Super Bowl 2024 confirmaron que Usher será el próximo artista que dará vida al conocido show de medio tiempo en la próxima edición del evento deportivo.

El anuncio lo dio a conocer el sitio web de la NFL y Apple Music a través de un video que el cantante protagonizó junto a Kim Kardashian.

El cantante estadounidense es conocido por sus grandes éxitos como Yeah!, DJ Got Us Fallin’ In Love y U Remind Me.

Usher en el Super Bowl 2024

El evento de fútbol americano es considerado uno de los más importante de Estados Unidos, y se realizará el domingo 11 de febrero de 2024 y se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde también se podrá ver la presentación de Usher.

“Es el honor de mi vida poder cantar por fin en el Super Bowl. Estoy impaciente por presentar al mundo un espectáculo como nunca se ha visto antes”, dijo el cantante en un comunicado.

A estas declaraciones a la NFL también añadió: “Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad”.

El rapero de Atlanta, de 44 años, es uno de las artistas estadounidenses más populares desde principios de la década de 2000. Además, dentro de su trayectoria musical, cuenta con colaboraciones con Alicia Keys, Will.i.am., Lil Jon y Ludacris, por lo que no se descarta que en el show haya algunos invitados especiales.

Uno de los shows más recordados del medio tiempo del Super Bowl ocurrió en 2020, cuando se vivió una fiesta latina protagonizada por Jennifer López, Shakira, Bad Bunny y J Balvin; mientras que un año después y en plena pandemia se presentó The Weeknd.

En 2022, se reunieron grandes representantes del hip-hop como Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Anderson Paak. Finalmente, en la última presentación de medio tiempo de la final de la NFL estuvo Rihanna quien hizo su show estando embarazada.