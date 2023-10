VIDEO – Eliminado con más del 60%: el beso de Raimundo a Alessia antes de abandonar Gran Hermano

3 de Octubre de 2023

El joven participante tuvo que abandonar la casa por decisión del público, no sin antes sellar el coqueteo que tenía con su compañera de hace días.

La noche de este lunes se llevó a cabo la postergada gala de eliminación de Gran Hermano, donde Raimundo fue elegido por el público para abandonar la casa, pero no lo hizo sin antes despedirse de un beso con Alessia, con quien coqueteó en los últimos días.

Tras revisar las imágenes de lo ocurrido en las últimas horas, sobre todo con la distancia que tomaron Pincoya y Cony, los animadores dieron cuenta de las votaciones. Así, la primera salvada de la noche fue Francisca, quedando solo el joven participante junto a Scarlette.

Para sorpresa de todos, Raimundo fue quien se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano, pero aún así, se lo tomó con tranquilidad. Según se mostró en pantalla, el jugador recibió más del 60% de los votos.

“Aquí estoy, bien, fue un proceso largo, lo disfruté, me quedo con lo mejor de la experiencia que he vivido. Tuve, a lo mejor, unos fines de semana y unas semanas más complicadas que, de repente, no supe como desenvolverme en las discusiones. Pero bien, me quedo con la bonita experiencia, conocí gente bacán acá adentro (…) También me llevé algunas sorpresas por ahí, pero no me llevo ningún rencor”, declaró.

El beso con Alessia

Luego de despedirse de cada uno de sus compañeros, Raimundo se preparó para abandonar la casa de Gran Hermano, no sin antes de decirle adiós a Alessia con un beso que provocó gritos entre los participantes ante el inesperado momento.

Tras mostrarse un tanto tímida, la joven volvió a abrazarlo antes de que cruzara la puerta de entrada a la casa y selló el momento con un segundo beso.