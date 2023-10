“Nunca me habían hecho una encerrona”: los descargos de Daniela Aránguiz tras “mariconada” en Zona de Estrellas

6 de Octubre de 2023

La panelista se refirió en redes sociales a lo ocurrido con Pablo Candia durante la emisión del programa de farándula de Zona Latina, donde dio a conocer nueva información sobre su ex pareja.

Un tenso momento se vivió durante el programa Zona de Estrellas, luego que Daniela Aránguiz se indignara con Pablo Candia por sorprenderla con una noticia sobre su ex esposo Jorge Valdivia.

Fue tanta su molestia, que la panelista encaró a su colega e incluso decidió abandonar el estudio del programa de farándula de Zona Latina.

Todo inició cuando el periodista dio a conocer la noticia respecto a una supuesta nueva infidelidad del ex futbolista con su nueva pareja. “Encuentro que es una súper falta de respeto”, aseguró Aránguiz enfurecida antes de salir del set del programa de farándula.

Horas después de dicho episodio, a través de su cuenta de Instagram, aprovechó de referirse a la incómoda situación que vivió durante el programa.

“He visto que muchos programas que sacan cosas de contexto y empiezan a hablar cosas. Prefiero que escuchen la verdad de mi boca y no de los demás, que pueden especular cualquier cosa”, comenzó diciendo.

“Me da lo mismo lo que Jorge haga con su vida privada, no me interesa ya, pero siento que cuando uno trabaja en un equipo de televisión, hay una pauta diaria, en donde se hablan todos los temas que se tocarán”, explicó Daniela Aránguiz, justificando su reacción en Zona de Estrellas.

Sobre esto, el rostro de televisión fue clara al decir que “sí, es verdad que temas que salen de repente y se conversan y siento que hablar de cualquier persona, no solo de alguien que tenga que ver conmigo, sino también con alguien del panel, y sin consultar, preguntar o preparar, para tener su reacción, es una mariconada”.

“He trabajado en miles de programas y nunca me habían hecho una encerrona. Eso sentí, me enojé por la falta de criterio y por el poco profesionalismo. No lo por lo que pasó o si fue infiel o no”, sostuvo Aránguiz.

Finalmente, la ex chica Mekano afirmó que nunca ha tenido problema con hablar de su ex pareja Jorge Valdivia. “Si me he prestado para este show, todo este tiempo, mínimo que digan la Dani se merece saber antes. Jamás me voy a negar”, manifestó criticando el actuar de Pablo Candia y la producción.