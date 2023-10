VIDEO – Daniela Aránguiz se fue de Zona de Estrellas por nota sobre Valdivia: “Me tienes que consultar a mí”

5 de Octubre de 2023

"No me interesa si fue infiel o no con la polola que tenga, pero si tú vas a hablar del papá de mis hijos cuéntamelo en secreto, sin que sepan mis amigos".

Compartir

Daniela Aránguiz protagonizó un polémico momento en Zona de Estrellas con un compañero de labores, por lo que terminó dejando el set enojada.

Todo se originó cuando Pablo Candia le preguntó a los panelistas su podrían adivinar al personaje de la farándula fue visto siendo infiel.

“Tenemos imágenes de una mujer que no es la oficial, por ende es un hombre muy conocido el infiel”, para luego revelar que se trataba de Jorge Valdivia, ex esposo de Aránguiz y actual pareja de Maite Orsini.

Esto no gustó para nada a Daniela Aránguiz, quien acusó que “encuentro súper falta de respeto porque si vas a hablar del papá de mis hijos, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí”.

“No me interesa si fue infiel o no con la polola que tenga, pero si tú vas a hablar del papá de mis hijos cuéntamelo en secreto, sin que sepan mis amigos, pero a mí no me hagas nunca más esto y te lo digo delante de todo Chile”, declaró la ex Mekano, para posteriormente dejar el estudio.