Luis Mateucci es el nuevo confirmado en Tierra Brava: “Entro soltero”

26 de Septiembre de 2023

El modelo cordobés se sinceró sobre su relación con Daniela Aránguiz.

Canal 13 anunció que el próximo participante confirmado para Tierra Brava es el ex chico reality Luis Mateucci.

La primera aparición del modelo argentino en la televisión chilena la hizo en ¿Volverías con tu ex?, donde conoció a Oriana Marzoli, tras lo cual comenzaron un romance. Mientras que en enero de 2017 ambos participaron como una explosiva pareja en el programa Doble Tentación.

Luis Mateucci en Tierra Brava

A cinco años de su última aparición en un programa de este formato, Luis Mateucci ya es parte del próximo reality que se transmitirá en Canal 13.

El cordobés de 35 años se definió como gracioso y polémico a la vez. “Soy muy frontal, muy directo, muy peleador, pero peleador en buena, no conflictivo por cualquier cosa. O sea, cuando me buscan, me encuentran, no me guardo las cosas, voy directo al grano y de frente. También soy una persona muy jodona, soy bueno para el h…, gracioso, y espero demostrar todo eso en el reality”, explicó.

Además, se refirió a sus habilidades y posibilidades de avanzar dentro del programa que promete ser extremo. “Yo voy a ganar. Creo que estoy en condiciones de hacerlo porque mi mayor fortaleza es mi mente, gracias a eso pude ganar en 2016, porque supe plantear la competencia. A lo mejor podés tener más fuerza que yo, más resistencia, lo que quieras. Pero si no tenés cabeza, es muy difícil poder ganar”, sostuvo.

Canal 13.

El quiebre de su relación con Daniela Aránguiz

Una de las mayores interrogantes sobre su ingreso al reality era si continuaría su relación junto a Daniela Aránguiz.

“Entro soltero, Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro. Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento”, aclaró Luis Mateucci sobre su actual situación sentimental.

Sobre la reacción de su ex pareja manifestó: “Siento que Dani no me quiso cortar las alas, lo que habla muy bien de ella, es una relación madura. No sé si yo habría reaccionado así si fuese al revés la situación, y tampoco lo habría hecho Oriana conmigo”.

Tras varios meses de relación con Aránguiz, a partir del 1 de octubre se podrá ver a Luis Mateucci soltero en el encierro. “No entro buscando el amor, porque no lo necesito. Pero me conozco y sé, y la Dani lo sabe más que nadie, que soy peligroso, soy picaflor, como dicen ustedes”, dijo para finalizar.