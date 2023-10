Maite Orsini se sinceró sobre su relación con el amor, la farándula y el Mago Valdivia

12 de Octubre de 2023

La diputada RD reveló su estado sentimental luego de rumores que apuntaban a una infidelidad por parte del futbolista.

Compartir

La diputada Maite Orsini se ha visto envuelta en varios rumores durante las últimas semanas a raíz de su polémica relación con Jorge Valdivia. Esto, luego que incluso Daniela Aránguiz la tratara de “cornuda” por una supuesta infidelidad por parte del ex futbolista.

“Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, sólo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite NO es cornuda”, aclaró el Mago Valdivia desmintiendo los rumores.

A días de esa declaración, la diputada de Revolución Democrática sorprendió en sus redes sociales donde aclaró su situación sentimental actual.

¿Maite Orsini está soltera?

Maite Orsini, en una dinámica a través de su cuenta de Instagram, fue respondiendo preguntas que le dejaban algunos de sus seguidores para saber más de su vida privada.

“¿En este momento estás enamorada?”, decía una de las preguntas, a lo que ella respondió: “Siempre lo estoy, no lo puedo evitar, soy una enamorada del amor”.

“A veces me duele, sobre todo cuando se dicen mentiras, pero me encanta mi trabajo, me concentro en eso y trato de no mirar tonteras, por ejemplo Twitter, prácticamente no lo miro y no sigo en mi Instagram páginas de farándula y en el tiempo que tengo para ver noticias veo noticias de temas que me importan”, contestó al ser consultada sobre cómo “aguantas tanta estupidez de la farándula”.

Mientras que en otra pregunta agregó: “Me gustaría tener familia, pero no se me da”.

Sin embargo, la confesión de Orsini vino cuando le consultaron: “¿Soltera?”, algo que la diputada no contestó con palabras pero si asintiendo con un dedo para arriba, dejando claro que su romance con Jorge Valdivia actualmente ya no existe tras varias polémicas que los involucraban a ambos.