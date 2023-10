Jorge Valdivia desmiente infidelidad y defiende a Maite Orsini: “No es cornuda”

10 de Octubre de 2023

El ex futbolista se refirió a los nuevos rumores que lo apuntan y aprovechó de dejarle un recado a Daniela Aránguiz por su ataque a la diputada.

Jorge Valdivia otra vez está involucrado en la polémica, luego que desclasificaran una supuesta infidelidad hacia su actual pareja, Maite Orsini. Pero esto no es todo, ya que Daniela Aránguiz aprovechó el programa Zona de Estrellas para referirse en duros términos a la diputada, festinando con su situación.

Tras enterarse de esto, el ex futbolista publicó un comunicado a través de sus redes sociales donde le dejó un mensaje a su ex esposa.

La defensa de Jorge Valdivia

Todo comenzó luego que Aránguiz apareciera comentando la presunta infidelidad de Jorge Valdivia a Maite Orsini, recordando también cómo la pareja se conoció. Estos dichos no solo desataron comentarios en redes sociales, sino que también captó la atención de los medios.

Ante esto, Jorge Valdivia en una historia de Instagram afirmó: “Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes”.

“Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, sólo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite NO es cornuda”, sostuvo el Mago Valdivia, desmintiendo una infidelidad.

“Sólo te pido que dejes tranquila a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes”, le escribió el ex futbolista a la panelista y madre de sus hijos.

“Y a los portales, decirles que, si van a llamar a alguien de cornuda, háganlo con seriedad. No sean básicos. Informen de verdad y respeten al público que los sigue”, acusó el ex futbolista por lo mediática que fue la noticia.

Para finalizar, Jorge Valdivia reflexionó sobre la situación: “Sólo subo esta minúscula historia porque el tiempo me enseñó que es violento cuando tratan de cornuda a otra persona y peor aun cuando no lo es. Saludos a todos y que tengan una linda semana”.