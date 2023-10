“Ahora la cornuda eres tú”: Daniela Aránguiz festina con presunta infidelidad de Valdivia a Maite Orsini

7 de Octubre de 2023

La panelista de Zona de Estrellas le envió un recado a la diputado ante este escenario que estaría viviendo con el ex futbolista.

Daniela Aránguiz, luego de dar sus explicaciones por abandonar el estudio de Zona de Estrellas el jueves, se refirió a la presunta infidelidad que habría cometido su ex pareja, Jorge Valdivia, a su actual polola, la diputada Maite Orsini.

El periodista Pablo Candia aseguró que el ex futbolista fue visto a fines de septiembre besando a una mujer en una discoteque, que sería la joven diseñadora Josefina Bailac.

Respecto a estos antecedentes, la panelista dejó en claro en Zona de Estrellas que “esta noticia no me va ni me viene, porque lo que haga Jorge con su vida privada a mi no me interesa. Yo estoy hace un año separada de él y tiene derecho a estar con quien quiere”.

La presunta infidelidad de Jorge Valdivia a Maite Orsini habría ocurrido mientras la parlamentaria se encontraba fuera del país por motivos de trabajo, pero que la relación entre ambos continuaría adelante, lo que estaría probado con fotos y videos.

El recado de Daniela Aránguiz contra Maite Orsini

Ante los rumores de una nueva infidelidad, Daniela Aránguiz aprovechó la instancia para enviarle un mensaje a Maite Orsini a modo de venganza por lo ocurrido entre ambas hace meses.

“Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge, lo estás. Y ahora la cornuda eres tú“, lanzó la ex Mekano.

Aún así recalcó que “sé que tú no eres la culpable, que el desubicado de ese tema es Jorge, que él te llevó a la que era nuestra casa, que es mi casa, y siempre va a ser mi casa, en la que crie a mis hijos, y donde les cambié pañales en la cama donde tú dormiste”.

“¿Querían show? Ahora lo tienen“, cerró.