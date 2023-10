VIDEO – “Eres muy importante”: la emotiva reconciliación de Cony y Pincoya en Gran Hermano

12 de Octubre de 2023

Las participantes del reality show buscan dejar atrás las peleas y retomar la amistad que las unió durante estos meses de encierro.

En medio de una jornada marcada por las nominaciones, Gran Hermano vivió un especial momento con la reconciliación de Cony y Pincoya, a varias semanas de una fuerte pelea que las obligó a tomar distancia la una de la otra.

Todo comenzó cuando Diana Bolocco le consultó a la bailarina si había de algo de lo que se arrepentía durante su estadía en la casa, a lo que ella apuntó al hecho de ser muy impulsiva y no conversar los problemas.

“Reacciono antes de conversar las cosas y esa reacción, de repente, puede ser tan impulsiva que aleja y distancia. Eso yo lo entiendo”, sostuvo, reconociendo que una de las relaciones que se vio afectada por esto fue la que tenía con la “Lulo”.

En ese momento, Pincoya reaccionó y le dijo a Capelli que “todos somos humanos, todos nos equivocamos“, para luego sellar el momento con un abrazo que las emocionó a ambas.

La mujer chilota tomó la palabra e insistió en que “somos humanos. Aquí nadie tiene que juzgar a nadie. No somos quién para juzgar. Es eso. De los errores uno aprende y nadie tiene que juzgar a nadie”.

Seguido a eso, Pincoya aseguró que con Cony “está todo bien” y que ella estaba “tranquila, eso es lo importante. Sin rencor. Hay cosas más importantes en la vida. Lo importante es estar tranquila con uno”.

“Ella sabe que yo la quiero mucho. Es muy importante para mí”, le dijo la mujer oriunda de Chiloé, lo que provocó que la bailarina se emocionara. Luego se dirigió a su amiga y le dijo: “Tú sabes que yo te quiero, que te adoro, que a pesar de todo lo que pasó, tú eres muy importante para mí”.

“Espero que no te quedes con lo último que pasó“, agregó, a lo que Pincoya aseguró que “yo ya me olvidé. Yo ni me acuerdo“.

Capelli continuó con su discurso afirmando que “a mí me importa verte bien y no te voy a mentir que me duele nuestro distanciamiento, porque me duele, pero mientras yo te vea bien, eso para mí es querer de verdad, sanamente”.

“Quizás nos enclaustramos mucho y ese fue nuestro error, pero parte de querer a alguien es soltarlo también y dejarlo que se desenvuelva como esa persona se quiere desenvolver. Nos ha servido a ambas, pero igual me duele no cucharear contigo“, añadió entre risas.

La reconciliación entre Cony y Pincoya en Gran Hermano terminó entre risas y bromas, dejando atrás uno de los episodios más polémicos en estos casi cuatro meses de encierro.